陸客出奧招！富士山搭黑幕　在「布上挖洞」也要拍照打卡

▲陸客硬將黑幕挖洞，只為拍照打卡。（圖／小紅書）



記者王佩翊／編譯

日本河口湖車站外的羅森便利商店，因為後方就能看到美麗的富士山景色，因此成為遊客拍照打卡的熱門景點，然而大量的遊客也造成當地民眾困擾。為此，公所21日正式安裝巨大的黑幕，希望藉此阻擋遊客聚集，沒想到仍有陸客為了在此拍照，直接將黑幕挖洞，而所有畫面也被小紅書網友拍下。

小紅書網友「小美kazumi」25日上傳了一段僅4秒的影片，並寫著「富士山羅森黑幕確認，同胞還是有辦法的…」，同時在內文寫道，「直接挖了個洞」。

從影片中可以看到，當地公所為了避免遊客聚集，在羅森所在處的馬路對面人行道架設一個高2.5公尺、寬20公尺的遮光幕，以防止遊客爭相拍照，減少對當地生活的干擾。

從影片中可以看到，雖然架起了黑幕，但還是有不少遊客慕名前往羅森。令人震驚的是，有中國遊客則是直接在黑幕上挖洞，藉此拍下與富士山美景的合照，讓現場遊客大為吃驚。

對此，小紅書網友反應兩極，有網友批評這種行為稱，「人被討厭是有道理的…」、「有必要嗎？以為只有大爺大媽素質不好，年輕人也要這樣嗎」、「一生打卡的中國人」等。但也有人說，「又不是只有中國人拍」等。

這家羅森（LAWSON）便利商店，因其絕佳的富士山拍攝角度，成為遊客必訪的拍照打卡景點，但隨著遊客數量增加，亂丟垃圾、擅闖民宅、不遵守交通規則等問題也接踵而至，給當地居民帶來了困擾。