日本超市小魚乾混入「3cm河豚乾」！　民眾差點吃下肚嚇壞

▲民眾購入小魚乾包後，打開卻發現1隻河豚。（圖／翻攝自Ｘ）



記者王佩翊／編譯

日本岐阜縣岐阜市一間超市販賣的小魚乾竟混入一隻「河豚乾」，目前仍然無法確定該河豚的種類以及是否有毒。據悉，是一名客戶購入後發現，主動通報保健所，而超市則宣布將自主回收同批產品。

根據《讀賣新聞》報導，岐阜市公所24日宣布，三心超市鏡島店（スーパー三心鏡島店）販售的塑膠袋包裝小魚乾中，混入1隻同樣被乾燥的河豚。河豚長約3公分，而民眾在購入的小魚乾中發現這隻河豚後，隨即於22日下午6時通報岐阜市保健所。

三心超市鏡島店獲報後則宣布，將自主回收同批次的小魚乾，並呼籲消費者絕對不要食用，立即與超市聯繫。據調查，混入河豚的小魚乾為兵庫縣生產，三心超市進貨後將這些小魚乾解凍並重新包裝販售。問題批次的小魚乾在20日至23日之間約售出100包。

另一方面，日本先前也曾傳出多起食物混入其他生物的事件。日本知名連鎖烏龍麵品牌「丸龜製麵」2023年推出外帶品項「丸龜搖搖烏龍麵」，然而才上市不到1周就發生混入活青蛙的事件。一名顧客幾乎吃完整碗麵後，才在碗底發現一隻活生生的青蛙。從影片中更可以看到，綠色的青蛙在碗底的湯汁內不斷「游泳」。