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中日韓峰會共同宣言草案內容曝光：反對武力「改變現狀」

▲▼27日登場的中日韓峰會有助於紓緩區域緊張關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲中日韓峰會即將於27日登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄、中國總理李強將於26至27日在首爾召開三國領導人峰會，如今峰會所採納的共同宣言草案內容出爐，強調達成韓半島（朝鮮半島）無核化為共同目標，且維持東北亞和平穩定為共同利益與責任，草案還包括「反對武力變更現狀」的內容，預估可能遭到中國反對。

根據韓媒《韓聯社》、日媒《讀賣新聞》，繼2019年12月在中國四川省成都召開峰會後，時隔4年半中日韓三國領導人終於再度齊聚一堂。預計26日進行韓日、韓中、中日等雙邊會談，三方會談則於27日進行。如今，中日韓峰會後即將通過的共同宣言草案內容率先曝光，包括達成韓半島無核化、解決日本人被綁架問題。

面對北韓（朝鮮）加速研發核武與導彈，中日韓三國共同宣言草案提到，「維持朝鮮半島（韓半島）與東北亞的和平穩定，是我們的共同利益和責任。達成朝鮮半島『完全』無核化，是我們的共同目標。除了透過對話和外交，關於北韓議題的聯合國安理會決議之履行，也具有重要性。」

共同宣言草案提到，在解決日本人遭北韓綁架的問題上達成共識。

在遵守國際社會秩序上，草案內容提及，「無法接受透過武力或壓力片面變更現狀的任何企圖」，強調以國際法和國家之間的協議為基礎。

《讀賣新聞》分析，關於草案內容提及北韓無核化、反對透過武力變更現狀，以及關於聯合國安理會決議中關於北韓的項目，這些內容將招致中國反對，使共同宣言恐怕難以在峰會上通過，目前三國仍在針對共同宣言內容進行最後磋商。

對於中日韓峰會上是否討論北韓無核化、北韓與俄國之間的武器貿易，南韓總統辦公室國家安保室第1次長金泰孝坦言，「關於北韓無核化與兩韓關係，恐怕難以在韓中日峰會上如此短的時間內導出結論。」

日媒《朝日新聞》指出，屆時岸田文雄和李強之間單獨進行的會談，雙方可能會談到福島第一核電場排放核處理水的問題，以及後續中國禁止日本海產進口，岸田文雄可能要求中方撤回海產進口禁令，並要求中國拆除設在日本專屬經濟海域（EEZ）的浮標。

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