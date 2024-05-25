「婚禮接她捧花」閨密竟是小三！　人妻崩潰：長跑8年尪婚後秒出軌

▲ 女子婚後才發現，當初在婚禮上接捧花的閨密和她老公偷情。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓一名人妻上網發文分享，她婚後才發現當初在婚禮上接下她捧花的國中好友竟和老公有一腿，令她崩潰喊道，「覺得人生毀了」，也不禁感歎自己實在太過天真。

韓媒《紐西斯新聞社》報導，這名女網友23日在網路論壇發文說明，其實她先前就曾懷疑閨密和老公的關係，但不斷說服自己是錯覺，沒想到卻在閨密的部落格裡發現鐵證。

閨密上傳部落格的照片中經常出現男性的手和衣角，雖然沒有正臉照，但對於枕邊人來說，一看就知道是自己的老公，且閨密明知她也有在寫部落格，似乎是故意上傳照片，想讓她發現。

她還在閨密的社群帳號上發現，對方會上傳她老公給她的信、禮物和兩人一起去的飯店照片，再配上肉麻的文字，令她更加確認老公劈腿，甚至兩人去旅行的次數還比他們夫妻倆更多。

她和閨密從國中認識到現在，和老公則是長跑8年後結婚，而閨密和她老公也互相認識，還曾經三個人一起打工，但婚前老公並沒有劈腿前科，現在卻令她不禁懷疑過去可能也曾發生，只是她沒有發現。

她暗中調查發現，老公在他們結婚不到1個月後就開始和閨密偷情，而閨密之前不僅送蛋糕恭喜他們結婚，在婚禮上接過她的捧花後還做成乾燥花保存，竟然還會在和她老公幽會時傳訊息和照片給她，「真的搞不懂她在想什麼」。

女子表示，剛發現老公劈腿時衝擊過大，經過一段時間後已經稍微緩和，但如今再也不想把閨密當朋友，恨不得把她的行為告訴她身邊所有人，目前也正提告兩人犯下通姦罪。

這篇文章至今累積逾28萬次觀看，網友紛紛留言表示，「就告訴身邊所有人吧」、「老公也很過分吧」、「好好奇老公在想什麼」、「閨密也有問題但妳老公真是垃圾」、「老公才是最渣的」。