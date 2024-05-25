南韓遠程地對空導彈攔截系統研發完成　2028年部署對抗北韓威脅

▲南韓遠端地對空導彈攔截系統L-SAM第4次測試成功攔截模擬敵方導彈的目標彈。（圖／南韓國防科學研究所）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近年來不斷精進核武與導彈技術，對南韓構成嚴重的軍事威脅。為了攔截北韓各種不同射程、不同類型的導彈，南韓軍方進行遠端地對空導彈攔截系統（L-SAM）研發，最近宣告研發工作圓滿結束，可以攔截50至60公里高空的飛彈。

根據《韓聯社》，南韓防衛事業廳今（25）日指出，遠端地對空導彈攔截系統（L-SAM）的研發工作已經宣告結束，其相關數據的判定能夠滿足技術研發目標與軍方的要求標準，未來後續工作一旦準備充足，將從明年起投入量產、2028年完成實戰部署。

L-SAM作為南韓軍方構築韓國行三軸體系「韓國型飛彈防禦攔截系統」（KAMD）的重要戰力之一，堪稱為「韓國版薩德」，能夠在北韓發射飛彈從頂點高度下墜之際，在距離地表50至60公里處的高空進行攔截，屬於上層飛彈防禦體系。

報導指出，南韓軍方針對不同種類、不同射程的北韓飛彈，建構出涵蓋各種不同攔截高度的飛彈防禦系統，透過多層飛彈攔截系統降低攔截失敗的機會。

包括由美軍所架設的薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），攔截範圍從高度40至150公里，一旦薩德或L-SAM無法攔截，則會在高度40公里透過愛國者二、三型（PAC-2/PAC-3）飛彈攔截，或是由南韓國產的中程地對空飛彈（M-SAM）天弓二型飛彈攔截，至於高度20公里以下的範圍則由天弓基本款飛彈攔截。

南韓軍方表示，目前正在進一步研發L-SAM Block -Ⅱ，可以攔截更高處的敵軍飛彈。同時，南韓軍方也透露，今年4月決定引進美軍神盾系統艦載反彈道飛彈「SM-3飛彈」。