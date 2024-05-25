搭新幹線帶「特大行李」要預約專用席！　被抓包恐多付1000日圓

▲新幹線設有特大行李放置空間，需要提前預約。（圖／取自JR東海）



記者王佩翊／編譯

日本東海道、山陽、九州及西九州新幹線2020年5月引入「特大行李空間」的新服務。乘客如果要攜帶特大行李上車，只要提前預約，便可免費被安排至可放置特大行李的座位。然而如果攜帶超過規範的行李卻未提前申請，為了避免造成其他乘客困擾，乘務員將會協助收納於其他地方，但是會另外加收1000日圓（約新台幣205元）手續費。

根據規定，只要攜帶長寬高合計為160公分至250公分內的特大件行李上車，就必須在購買車票時，提前預約「特大行李空間座位」，而該座位的價格與一般座位相同，不需要支付其他費用。這些座位基本上是靠近車廂前後的門，因此在座椅後方留有放置大件行李的空間。

提供該服務的3間JR公司2019年8月在新聞發布會上表示，「乘客可在旅行前確保行李放置在座位附近，也可以確定行李放置在車門附近，加快上下車速度，也能保障乘客能夠更安全、安心且舒適地使用新幹線。」

如果乘客攜帶特大行李卻未事先預訂保留座位，JR東海則表示，「為了不給其他乘客造成不便，列車乘務員會引導乘客將行李放置在指定位置，同時收取1000日圓（約新台幣205元）的手續費。」

另外，樂器、運動器材及嬰兒車等不需事前預約即可攜帶上車，但若希望將其放置在車廂最後面的空間，仍建議預訂「特大行李空間座位」。這樣可以確保這些大型物品有合適的存放位置，也不會影響其他乘客的使用。

對此，有網友指出，自己曾經使用過此項服務，但是實際上車後，預訂的空間卻遭人占用。JR東海則提醒，「如果發現預訂空間有陌生行李，請勿自行移動，並立即通知乘務員協助處理。」