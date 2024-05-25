宜蘭「友愛影城」租約到期！　5月31日結束營業

▲友愛影城陪伴宜蘭人多年。（圖／翻攝自Google地圖）

記者曾筠淇／綜合報導

位在宜蘭的友愛影城陪伴在地人多年，但近日友愛影城則在官網發布「營業調整公告」，因租約到期，所以將於5月31日停止營業。消息一出，也讓不少網友不捨直呼，「時代的眼淚，我好多電影在友愛看的」、「怎麼感覺這麼突然？少了一間影院，好可惜喔」。

友愛影城在官網發布「友愛影城營業調整公告」，內容指出，因租約到期，「友愛影城最後營業日為2024.05.31」，感謝民眾長期的支持，歡迎眾人之後到「 羅東日新戲院」觀影。

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▲友愛影城最後營業日為5月31日。（圖／翻攝自友愛影城官網）

針對票券退換相關事宜，友愛影城指出，民眾可在5月31日前，至原購買處或友愛影城辦理退換，服務時間為下午1時至晚上7時30分；或者也可在5月31日後，於羅東日新辦理或於日新繼續使用，服務時間同樣為下午1時至晚上7時30分。

消息曝光後，不少網友都在臉書社團「宜蘭知識+」上討論道，「當年風光的友愛大樓，唯一留存下來的電影院，現在也要吹熄燈號了」、「友愛感覺結束營業很多次」、「還真的要倒了」、「真不敢相信啊」、「我哭了，友愛要沒有了」、「友愛影城算是大部分宜蘭人學生時期最愛去的地方」、「小時候最常去的電影院竟然要收了」。