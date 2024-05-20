南昌沃爾瑪清空閉店　曾為全球銷量冠軍...開啟陸二線城市佈局計劃

▲沃爾瑪南京首店宣佈停業。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國知名連鎖賣場「沃爾瑪」位於江西南昌的八一廣場店將於近期閉店。據了解，該門市三樓已全部清空、封閉，二樓部分區域貨架也已清空，網路門市關閉，現場剩部分工作人員對貨物進行退貨處理。有員工表示，5月底將正式關門，「原因為場地租約到期，後續計劃不方便透露。」

▲瀋陽長青沃爾瑪門市停業。（圖／CFP）

《零售圈》報導，八一廣場店為沃爾瑪進駐江西的首家門店（門市，下同），於2003年正式開業，迄今為止已經營20年時間。當時，沃爾瑪作為最早進入南昌的國際零售巨頭，其第一家門店擇址於交通最便利、最中心的八一廣場附近，受益於當地消費者的高漲熱情，沃爾瑪開啓了南昌商圈1.0的輝煌時代。

南昌沃爾瑪首店在開業當天即創下全球門市銷售量第一的紀錄，直至2005年，沃爾瑪八一店（南昌）成為全球流量最大門店，該年10月1日當天交易共計40621筆，加上全年業績拿下全球最佳門市等9個內部獎項，被內部人士稱為「前無古人後無來者」。

隨著沃爾瑪在南昌首店的成功，沃爾瑪將經營方向投注到大陸二線城市，僅在南昌就佈局7間門市。然而，隨著大陸電商崛起和民眾消費模式改變，隨著南昌八一店的歇業，該市未來將只剩下象湖分店一間門市。

▲江西南昌山姆會員店。（圖／CFP）

此外，沃爾瑪在2018年全球門市數量到達頂峰後就持續下滑，2019年至今，沃爾瑪大陸門市數量從422家跌至322家。自2023年起，沃爾瑪先後關閉長春、陝西、江西、山東、北京等地門市，「租約到期」是沃爾瑪對外的一致性說法。

據悉，沃爾瑪未來在大陸市場的佈局將轉向以「山姆會員店」為主力，現階段已有47間門市，還以每年平均6至7間門市的拓展速度增加。沃爾瑪全球首席執行官董明倫曾透露，沃爾瑪2024年將在美國以外市場開設約230家門市，「在中國市場，山姆將是開店主力。」