快訊／西門國賓大戲院宣布：今16:00後暫停營業

捷運萬大線第二期CQ890區段標施工廠商，21日上午11點28分進行新北市樹林區中正路69KV高鐵特高壓既有空管破除時，施工不慎損及緊鄰旁邊之特高高壓管線，造成高鐵自設變電所跳電，台電立即備用線投入恢復變電所供電，高鐵亦依相關SOP操作復電位。北市捷運工程局對本次施工不慎，造成高鐵延誤及乘客不便，深表歉意。