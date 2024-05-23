快訊／西門國賓大戲院宣布：今16:00後暫停營業

▲西門國賓大戲院今下午4點後暫停營業。（圖／翻攝自臉書／國賓影城）
記者周亭瑋／綜合報導
國賓影城稍早在粉專指出，由於台電電路故障，西門國賓大戲院將於今（23）日下午4點後暫停營業。
國賓影城稍早發文，表示因台電電路故障，國賓大戲院電力受到影響，5/23(四)16:00後暫停營業，「我們將自動取消國賓大戲院5/23(四)非營業時間會員網路訂票。持有5/23(四)國賓大戲院非營業時間之場次電影票，可於6/6(四)前持該票根至原影城更換場次。」
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▲西門國賓大戲院今下午4點後暫停營業。（圖／翻攝自臉書／國賓影城）
記者周亭瑋／綜合報導
國賓影城稍早在粉專指出，由於台電電路故障，西門國賓大戲院將於今（23）日下午4點後暫停營業。
國賓影城稍早發文，表示因台電電路故障，國賓大戲院電力受到影響，5/23(四)16:00後暫停營業，「我們將自動取消國賓大戲院5/23(四)非營業時間會員網路訂票。持有5/23(四)國賓大戲院非營業時間之場次電影票，可於6/6(四)前持該票根至原影城更換場次。」
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