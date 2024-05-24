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「艾維尼」最快今晚生成！最靠台灣時間曝　下波變天雷雨掃全台

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／資料照）

▲下周鋒面加上西南風影響，各地有短暫陣雨或雷雨，其中西半部有大雨或局部豪雨。（示意圖／資料照）

記者李姿慧／台北報導

菲律賓東方海面熱帶性低氣壓持續增強，氣象署預估最快今晚到明天生成輕度颱風，將是今年第一號颱風「艾維尼」，距離台灣最近時間點為下周一、下周二，但對台灣天氣沒有影響。下周因鋒面影響將變天，下周二、下周三雨勢最強，各地有短暫陣雨或雷雨，西半部有大雨或局部豪雨。

中央氣象署預報員張竣堯表示，熱帶性低氣壓目前位於鵝鑾鼻南南東方海面1600公里，處於有利發展環境，預估最快今晚或明天有機會增強為今年第一號颱風「艾維尼」，路徑沒有太大變化，將朝西北方向貼近呂宋島前進，隨後轉向東北往琉球海面前進。

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張竣堯指出，「艾維尼」颱風距離台灣最近的時間點為下周一到下周二，不過對台灣天氣沒有直接影響，台灣東半部下周一到下周三要嚴防長浪。

▲▼今下午2時預測路徑。（圖／氣象署提供）

▲今下午2時預測路徑。（圖／氣象署提供）

針對未來一周天氣，張竣堯表示，明天水氣仍偏多，各地多雲偶有飄雨，中部以北、東半部降雨機會高，周六午後山區和東半部有局部較大雨勢；周日天氣是未來一周較穩定的一天，預計花東有局部短暫陣雨，其他地方回到多雲到晴天氣，午後有局部短暫雷陣雨，山區和東半部有局部較大雨勢。

天氣明顯轉變出現在下周一，張竣堯表示，鋒面接近，環境轉不穩定，西半部轉局部陣雨或雷雨，其他地方多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯提醒，下周二、下周三為鋒面影響期間，這波鋒面結構較完整且隨西南風，各地有短暫陣雨或雷雨，其中西半部有大雨或局部豪雨，山區慎防坍方和落石，低窪地區留意積淹水。下周四、下周五鋒面稍移動到巴士海峽，台灣附近天氣仍不穩定，西半部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部雷陣雨。

溫度方面，張竣堯說明，鋒面周末兩天遠離，環境轉偏南風較悶熱，周末兩天高溫可到30度到32度，下周鋒面和降雨影響期間，溫度將會下降，高溫約28到30度，低溫約24到26度。

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