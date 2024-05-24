漲不完！貨櫃歐美線6月每大箱再漲1千美元　SCFI今日上漲7.25%　

▲貨櫃船運歐美線6月每大箱要再漲1千美元。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司運價漲不完，5月每半個月漲一次運價已經讓運價近倍數上漲，6月1日歐美線每大箱(40呎櫃)要再漲1000美元，部分船公司歐洲線喊要漲1200-1500美元，另美國線針對長約客戶要外加600-1000美元旺季附加費，持續瘋狂大漲價。上海交易所今(24)日公布貨櫃運價指數(SCFI)，上漲7.25%，達2703.43點。

攬貨公司指出，目前美西線每大箱約5200美元上下，美東約6300美元，歐洲線約5500美元，都已經是很高的運費水平，目前看因為缺艙區缺櫃現象還是很明顯，6月看來是漲定了，至於需要加價買艙主要是出現在華南地區，不是很多。

SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)3409美元，上漲359美元，漲幅11.77%，地中海線每箱4248美元，周漲291美元，漲幅7.35%，美西每大箱5189美元，周漲164美元，漲幅3.26%，美東每大箱6482美元，周跌456美元，漲幅7.57%。

南美線(桑托斯)每箱運價7065美元，周漲379美元，漲幅5.67%；東南亞線(新加坡)每箱運價450美元，周漲44美元，漲幅10.84%。