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國會職權修正法案成焦點　雲林縣議會藍綠交鋒

▲雲林縣議會民進黨團高喊「護民主、反黑箱」，反對國會黑箱擴權法案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議會民進黨團高喊「護民主、反黑箱」，反對國會黑箱擴權法案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法院院會今（24）日持續審議「國會改革」相關法案，中央炒得火熱，地方也加入戰局，雲林縣議會今日藍、綠黨團交鋒，藍營支持國會改革，綠營則強調護民主反黑箱，民進黨公職人員下午更北上聲援。

雲林縣議會今日議程進行總質詢，國民黨團總召李明哲說，不解國會要改革，民進黨為何如此反對，是擔心光電弊案、口罩案等被調查嗎？國會改革若落實，就不會發生高端疫苗案封存30年，才能讓真相撥雲見日。雲林縣議長黃凱表示，民進黨曾提案國會調查權，現在卻極力反對，甚至策動民意反對，令人錯亂。

雲林縣議會民進黨團中午召開記者會，高喊「護民主、反黑箱」，反對國會黑箱擴權法案，並說明民進黨雲林縣黨公職人員將在下午2時集體北上聲援。民進黨團總召、雲林縣議員張維崢表示，本來少數要服從多數，但是多數也要尊重少數，代表著台灣的民意，哪有立委能夠藉著國會改革擴權，因此黨公職人員北上聲援，以最理性的方式來表達，藍白合所推出的法案不利於國人。

雲林縣長張麗善也對此表達看法，張麗善認為，身為雲林縣議會的一員，應該要跟國會立委站在同一陣線，監督執政黨、監督雲林縣政府，卻有民意代表要到中央去抗議跟職權違背的情事，她覺得非常不智與不妥。

►聽Podcast #我在案發現場

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