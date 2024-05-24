國土計畫法嚴重影響雲林發展　張麗善盼中央「保障農業權」

▲因應國土計畫法實施，張麗善表示，縣府將成立國土計畫法的討論小組，研擬詳細配套措施，建請中央予以調整。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國土計畫法將在2025年施行，雲林縣長張麗善率先提出「農業權」主張，指國家糧食安全應該由全國各縣市共同承擔，不應僅由農業大縣擔負農地總量之責，且農民農地農用應該列為特別犧牲予以相應補償，確保農民權益；張麗善說，將積極推動農業權入憲，透過憲法給予農民與農業縣市合理保障。

雲林縣議會召開第20屆第3次定期會，縣議員蔡東富、李明哲質詢時，針對國土計畫強制雲林縣需劃設8萬7千多公頃農地，並對土地分區制定嚴格使用規範，影響雲林產業發展及農民權益，要求縣府蒐集問題並提出解決方案。



縣長張麗善表示，國土計畫法對於各縣市農業用地規定顯然不甚公平，台北市並無任何農地、新北市僅6000公頃，而雲林縣需提供66%陸域面積做為農業用地使用，總面積達8萬7000多公頃。然而國土計畫法卻規範大量農業用地違法使用罰則，不但限制了農民對於土地的使用方式，也等同限制人民的財產處分權利，更在土地使用限制下阻礙雲林縣的未來發展的可能性。



張麗善指出，雲林縣政府率全國之先，主張「農業權」的重要性，國家糧食安全應該由全國各縣市共同承擔，不應僅由農業大縣擔負農地總量之責。農民農地農用應該列為特別犧牲予以相應補償，農地財產權更不可只有限制，而需多予以保障，更要確保農民權益，並避免農業人口流失。未來也將積極推動農業權入憲，透過憲法給予農民朋友與農業縣市更合理保障。



張麗善強調，在國土計畫法實施過程中，除了主張農業權的重要性外，還推出既存宗教建築、新設社福設施等土地使用指導原則，縣府將成立國土計畫法的討論小組，研擬詳細配套措施，建請中央予以調整。