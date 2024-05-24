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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠白互毆！林俊憲護林淑芬　狠酸：民眾黨「炸雞組變衝組」

實習記者石嘉豪／台北報導

綠委林淑芬與白委麥玉珍今（24日）在立法院上演互毆場面，後續麥玉珍指控林淑芬出手在先，而林淑芬則反擊，起因是麥玉珍擋在主席台的走道，她想請麥玉珍借過，不料卻遭麥玉珍掌摑。對此，綠委林俊憲表示，民眾黨今天比國民黨還積極，從炸雞組變衝組，並狠酸白營，「發現再繼續坐在議場吃炸雞，小草都要跑光了，吃飽終於起來動一動」。

立法院今日繼續審議具爭議性的「國會改革」法案，然而，在審議前夕，綠白之間發生衝突事件，麥玉珍進而指控林淑芬在議場中，主動對她出拳動粗，並於今早至醫院驗傷。林淑芬則回應，自己只是要請麥玉珍借過，卻遭麥玉珍掌摑，才因此出手正當防衛。

針對此事，林俊憲認為，民眾黨從一早在議場的各種表現，不只踹人而已，還到處跑來跑去，動得很厲害，比國民黨還積極。

▲民進黨立委林俊憲發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林敬旻攝）

此外，有網友捕捉到白委21日在院會啃炸雞的畫面，林俊憲見今日白營的表現，不禁狠酸，民眾黨從「炸雞組居然變成衝組」，這讓他想到，昨天不知在哪看到沈伯洋說，真的有小草因為吃炸雞被觸發到，變成回頭草。

林俊憲分析，白營應該是發現，再繼續坐在議場吃炸雞，小草都要跑光了，吃飽了終於願意起來動一動。「不要小看炸雞對政治的影響力欸！」

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