羅文嘉入海基會4政治意涵　知情人士：海基會將成賴政府「重點機構」

▲前民進黨秘書長羅文嘉將接任海基會副董事長。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

前民進黨秘書長羅文嘉24日傳出，將接任海基會副董事長兼秘書長。知情人士指出，此任命有4個政治意涵，羅文嘉不僅是民進黨重要的兩岸智囊，性格上「外圓內方」更是新兩岸情勢中不可或缺的；更重要的是，羅文嘉與海基會董事長鄭文燦都出自野百合世代，賴清德把學運世代2個最聰明的腦袋放在海基會，日後可精準轉達兩岸政策、增加善意，海基會也將成為賴政府中的「重點機構」。

知情人士點出了羅文嘉出任海基會副董事長兼秘書長的四點政治意涵：第一，兩岸專業將可以加強海基會的功能，發揮兩岸民間有序交流的重要角色。知情人士說，羅文嘉的兩岸專業過去少為人知，但羅確實是民進黨重要的兩岸智囊，過去還曾以史丹福大學交換學者的身分訪問中國，以學術的角度深入中國當地，提供第一線的視角給民進黨政府，做為政府兩岸方針的重要諮詢意見。

第二，「外圓內方」，務實、溫和卻有原則。知情人士說，羅文嘉長年對社會重要議題保持關注，心思細密、為人謙和溫暖，擅於溝通協調，其「外圓內方」的性格將成為賴政府在新兩岸情勢中，不可或缺的重要角色。

此外，知情人士也提到，羅文嘉曾說過，在國際政治環境中，兩岸往來變動劇烈，這是一件歷史機會，台灣需要在這樣的契機中，獲取最高的國家利益；因此羅文嘉當海基會秘書長，必使台灣在兩岸關係中扮演更重要角色，甚至開始輸出台灣的民主DNA到對岸。

第三，賴清德團隊的核心成員，入海基會可扮演賴清德與中國官方的重要橄欖枝。知情人士分析，海基會是兩岸溝通、交流的最重要機構，是台灣向對岸釋出善意不可或缺的角色；賴清德指派自己的核心幕僚，是對於海基會的重視，更是對於中國官方釋出善意的重要一步。未來也能預期兩岸關係增加溝通，緊張局勢逐漸降溫。

第四，羅文嘉、鄭文燦同出身野百合世代，默契十足。知情人士說，鄭、羅2人在兩岸立場上，都是民進黨內的「溫和派」，溝通能力上更是無庸置疑；此次海基會初步完成布局，代表賴清德把學運世代裡面兩個最聰明的腦袋放在海基會，「強強聯手」，日後可以精準轉達賴清德的兩岸政策，並且增加兩岸之間的善意，海基會也將成為賴清德政府中，相當重要的「重點機構」。