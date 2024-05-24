林俊憲狠酸炒股案　傅崐萁氣炸怒吼：陳亭妃會把你幹掉！把你幹掉！

▲民進黨立委林俊憲發言。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院今（24日）續審國會改革相關條文，民進黨立委林俊憲提案發言時，重提國民黨團總召傅崐萁炒股案，並指「傅崐萁害多少人破產、家破人亡，這種人現在一個人指揮兩個黨，這是台灣的悲哀。」傅崐萁則爆氣回嗆「陳亭妃會把你幹掉！」、「會把你幹掉！」林也不滿表示，「傅崐萁你出來啊！過來啊！」綠黨團立委也痛批傅崐萁是流氓。

林俊憲發言時引用藍委徐巧芯的名言「傅崐萁就是國民黨的病毒」，林指出，讓傅崐萁主導惡法、沒收程序正義，民眾黨團總召黃國昌甘願給傅崐萁這種人摸頭，連太陽花都可以背叛，還有什麼不能出賣？

林俊憲直言，外面有很多原本黃國昌的支持者，「你敢去面對他們嗎？只敢整天躲在裡面對著手機傻笑，給他一支手機就擁有全世界。」

林俊憲批評，立法院若叫人民或一般官員來問話，要立委同意才可以請律師，這樣的惡法可以強行通過，就是因為黃國昌配合傅崐萁，有傅崐萁一個病毒還不夠，還要加上第一不要臉的黃國昌。

林也重提傅崐萁舊案，他表示，傅崐萁炒股被抓去關，害多少人破產、家破人亡，這種人現在一個人指揮兩個黨，這是台灣的悲哀，呼籲台灣人民要站出來。

通常綠委提案發言時罵到傅崐萁，傅都會戴起耳機，但聽到此處，傅崐萁也忍不住爆氣，向台上怒吼「陳亭妃會把你幹掉！」、「會把你幹掉！」

林俊憲也不滿回應，「傅崐萁你出來啊！在這裡等你。過來啊！」綠委們也齊聲痛批傅崐萁是流氓，兩邊吵得不可開交，直到表決時才又帶開。