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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

惹怒60萬新住民！林淑芬痛毆麥玉珍　徐春鶯：歧視新住民姊妹？

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，不分區提名人徐春鶯致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲前民眾黨不分區提名人徐春鶯。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院24日續審國會改革法案，上午會議開始前，藍綠白立委發生激烈衝突，綠委林淑芬與白委麥玉珍甚至在議場扭打互毆。對此，中華兩岸婚姻家庭服務聯盟代表超過40個新住民團體發表聯合聲明，要求總統賴清德及民進黨立即向全國新住民同胞道歉，否則將惹怒60萬名台灣新住民。秘書長徐春鶯更直言，林淑芬委員是否歧視新住民姊妹、把新住民當外來者來攻擊？

「打在麥玉珍身上，就像打在所有新住民身上。」中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯表示，民進黨立委林淑芬5月17日直接推打麥玉珍導致手臂受傷後，24日林淑芬竟然再次攻擊、毆打民眾黨新住民委員麥玉珍，「這些種種跡象不禁令人想問，林淑芬委員是否是有針對性的歧視新住民姊妹？難道還把台灣新住民當作外來者來攻擊嗎？」

徐春鶯表示，去年她本人原為民眾黨不分區立委提名人，但遭到民進黨的民意代表及其黨主席賴清德的強烈反對，錯誤地指控她為共產黨員。當時，她堅定地回應，願意在查證若是共產黨員的情況下接受驅逐出境的後果，但民進黨依然對她進行殘酷的政治追殺。

徐春鶯說，感謝當時柯文哲主席對此抹紅行為提出批評，指出這種行為對個人尊嚴的侵犯，及其對台灣社會和諧的負面影響。遺憾的是這樣的傷害並沒有到春鶯這邊而結束，24日發生的立法院暴力事件，民進黨立委林淑芬對新住民委員麥玉珍進行了肢體攻擊。

徐春鶯指出，中華兩岸婚姻家庭服務聯盟提出三點要求，要總統賴清德及立委林淑芬對此不當行為立即公開道歉，並採取措施防止類似事件再次發生：

一、正式道歉：民進黨需對麥玉珍委員及所有因抹紅而受到不公待遇的新住民正式道歉。

二、停止暴力：立即停止立法過程中，所有形式的暴力行為，確保改革法案能穩健前進。

三、保護新住民：加強保護新住民權利和尊嚴的法律，確保他們無恐懼地融入並參與台灣的民主進程。

中華兩岸婚姻家庭服務聯盟表示，請總統賴清德不要逃避身為總統該擔起的責任，除了勇於道歉之外，更要教育民進黨民意代表尊重新住民及多元族群的存在，讓全台灣近60萬的新住民姊妹可以在台灣這塊土地上安居樂業。

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