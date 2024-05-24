立院場外「正反方集結」！青島東路塞滿人　500名警力部署

▲立法院外聚集人潮已外溢至濟南路上。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

立法院今（24）日續審國會改革法案，場外抗議人潮持續聚集，據主辦單位統計，目前已突破萬人。北市中正一分局局長張嘉煌說明，因為人數逐漸增加，目前增派警力達到500人，接下來會視現場人潮聚集情況增加警力；另外欲參與贊成方的群眾請由林森南路進入、反對方群眾請由中山南路進入會場。

關於今日立法院周邊集會情況，張嘉煌表示，依照國會改革法案相關反對、贊成團體，已規劃警力區隔，確保雙方集會順利進行，也因現場人潮逐漸增加，目前增派至500名警力。

張嘉煌指出，今天立院週邊國會改革法案反對方團體所申請路權位於青島東路西側，包括中山南路、濟南路西側；贊成方則是青島東路東側。有關路線規劃，呼籲參與反對方部分，務必由中山南路進入會場；贊成方由林森南路進入活動現場，以區隔雙方陣營。

張嘉煌提到，目前並未估計晚上的人潮情況，但警方已做好充分準備，會視現場人潮實施交通管制。他提醒，雙方支持者應尊重彼此言論表達，「不要互相刺激」，現場如果有發生違反情事，也會依法辦理。

▲北市中正一分局局長張嘉煌說明警力部署。（圖／ETtoday攝影中心）

▲現場人潮逐漸增加，目前增派至500名警力。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院場外抗議人潮。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨申請青島東路到林森南路段。（圖／記者黃克翔攝）