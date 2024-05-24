關懷偏鄉教育堅持20年　台塑發300萬助麥寮台西1115學子

▲台塑企業涉外睦鄰人員逐村親送，除給予鼓勵外，另適時提供關懷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已邁入第20年。此次共有1115名學子通過申請，總計發放金額達3百11萬5500元。自開辦迄今已有超過2萬7千名學子受惠，累計發放金額超過8千萬元。

此獎助學金的發放對象為設籍麥寮和台西鄉的學子。台塑企業四大公司為一般家庭戶的大學生提供2500元、高中生提供1500元的獎助學金，並於5月23日匯入學生指定帳戶。王詹樣基金會則為低收入戶的大學生提供1萬元、高中生提供5千元，中低收入戶的大學生提供5千元、高中生提供3千元的獎助學金，並於5月23日和24日由台塑企業涉外睦鄰人員逐村親自發放，除了給予鼓勵，還適時提供關懷。

在麥寮鄉發放獎學金時，一名單親家庭的母親表示，孩子讀高中時，她因為剛開完刀無法工作，家中經濟狀況不佳，被列為低收入戶。幸好有獎學金的幫助，孩子現在就讀長庚科大，利用課餘時間打工兼顧學業，因領取台塑獎助學金，她經常教育孩子要懂得飲水思源，希望將來有能力也要回饋社會。

台西鄉的丁姓家長表示，兒子就讀虎尾農工一年級，這是第一次領取台塑獎助學金。女兒讀台西國中二年級，平時上課日有台塑愛心營養早餐可以領用。相當感謝台塑企業的照顧，雖偏鄉資源不及都市，但在孩子的教育、健康成長及地方建設方面，台塑企業給予了很大的幫助，真的是好鄰居。

▲台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」，此次共有1115名學子通過申請。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台塑企業在麥寮設廠已超過30年，並於1995年成立「王詹樣基金會」，持續與各縣市政府及民間專業團體推動各項公益專案，針對各個年齡層都有不同的計畫。除了高中、大學生獎助學金外，對幼兒還有「早期療育」專案計畫，積極推動早期療育，提升早療人員的專業能力及家長的療育知識，同時提升機構質量。

台塑企業秉持創辦人昆仲「取之於社會，用之於社會」的理念，長期投入社會回饋資源，未來也將持續辦理各項敦親睦鄰及社會公益專案，希望這份善意能引發正面迴響，帶動更多人和企業投入社會公益，為社會創造正向、溫暖的能量。