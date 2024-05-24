　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

517院會攻防被藍營從高處推下　綠委提告4藍委殺人未遂、4藍委傷害罪

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，邱志偉從主席台上被推落。（圖／記者李毓康攝）

▲517立院攻防，邱志偉從主席台上被推落。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院17日因審議藍白國會改革法案，藍綠衝突不斷，多位立委掛彩，綠委沈伯洋、郭國文、邱志偉欲攻占主席台時，被藍委或拋或推從高處摔下，沈、邱兩人腦震盪、郭則是尾椎骨折，邱志偉、郭國文今（24日）召開記者會，向藍委謝龍介、邱鎮軍、廖偉翔與黃建豪提告殺人未遂、重傷；對洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡提告傷害罪。

對於當日攻防，邱志偉表示，5月17日為阻擋藍白立委聯手審查國會違憲擴權法案，透過杯葛、拖延等議事攻防手段，明明是行使正當的議事攻防，卻遭國民黨立委惡意攻擊。

邱志偉說明，當日他嘗試擠入議場，進入主席台。遭廖偉翔、邱鎮軍與黃建豪等惡意的將他從高處推落主席台，邱志偉說他雖然嘗試抓住主席台桌上，卻遭到謝龍介惡意將他從160多公分高的主席台拽落至地面，致使頭部後側正面著地。經過台大醫院急診確認後，頭部外傷腦震盪、頸部鈍挫傷。

邱志偉說，他認為謝龍介等人事後毫無悔意，竟大言不慚在5月20日三立新聞台之《前進新台灣》節目上表示，將人推落至主席台下「是剛好而已」，簡直是自證殺人沒事，所言天理難容，不能姑息這種暴力行為，特別是針對國會擴權法案，已足讓國人對立法院心生畏懼。

邱志偉強調，若還讓人認為國會容許殺人、重傷，無疑對台灣民主法治有重大損害，決定正式對謝龍介、邱鎮軍、廖偉翔與黃建豪提出殺人未遂、重傷告訴，呼籲國民黨約束藍委暴行，莫讓台灣民主蒙羞。

邱志偉委任律師張浩倫表示，一般有知識的人，應該知道從高處落下，且是頭部、頸部著地之方式墜落到地面，將可能造成癱瘓或是死亡的結果。而謝龍介兩次蓄意拉扯邱委員，而且最後是以頭朝下之方式拉下邱委員，再搭以廖偉翔、邱鎮軍與黃建豪等人在旁推落，其行為確實有可能構成重傷未遂或是殺人未遂的罪名。

張浩倫指出，謝龍介等人的行為，也超過憲法第73條與釋字第435解釋所保障之言論免責權範圍。希望檢調單位儘速啟動偵查程序，告訴民眾任何國會暴力行為都不容姑息。

郭國文表示，針對洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡等4位藍委刻意將自己推下高台，將委託律師提告傷害罪，517衝突事件中，洪孟楷等藍委不顧別人死活，用暴力將自己推下導致尾椎骨折，必須提告來約束暴力行為，除了國會擴權法案還沒處理完，未來還有更誇張的花東特別條例，可預計會有更多議事衝突，因此必須約束藍委的暴力行為，避免還有其他委員受害。

邱志偉、郭國文共同表示，為終結暴力、避免再有其他委員受害，他們將共同正式委託律師提告，也請國民黨早日誠心道歉，及早結束國會鬧劇。

ET快訊
快訊／陳沂加入SWAG！　透紗內衣撩裙
雞排妹現身青島東路！幫管制人流：請大家去濟南路
國中畢旅集體中邪　校方：不同房學生陸續有狀況
立院場外「正反方集結」！青島東路塞滿人　500名警力部署
快訊／搜索原因曝！賀軍翔被酒店妹告「性騷」
獨／一堆男生走上樓！房東嗆美女租客「當妓院經營」慘了
快訊／賀軍翔首發聲！　人正在拍戲：會配合調查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

院會衝突綠委開告8藍委！　洪孟楷駁斥：都是民進黨先動手

全台串連「我藐視國會」　台中火車站前500人冒雨聚集

藍白國會擴權鐵證＋1？　李正皓曝：被調查者請律師要「主席」同意

廢死聯盟不表態重大刑案「轉發立院反國會改革」　他轟：不演了！

立院場外「正反方集結」！青島東路塞滿人　500名警力部署

517院會攻防被藍營從高處推下　綠委提告4藍委殺人未遂、4藍委傷害罪

國會改革又二讀一條　范雲：簡直是羞辱全台灣民眾

「苗博雅完全沒有公信力了！」　他轟「2兆錢坑法案」全造謠

卓榮泰：槍砲彈藥是惡意挑釁　民主自由才是普世價值

歐盟反對「武力改變台海現狀」　外交部致謝：台灣會共同捍衛和平

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

辦一場婚禮要花多少錢？　夫妻曝自身經驗：186萬

院會衝突綠委開告8藍委！　洪孟楷駁斥：都是民進黨先動手

全台串連「我藐視國會」　台中火車站前500人冒雨聚集

藍白國會擴權鐵證＋1？　李正皓曝：被調查者請律師要「主席」同意

廢死聯盟不表態重大刑案「轉發立院反國會改革」　他轟：不演了！

立院場外「正反方集結」！青島東路塞滿人　500名警力部署

517院會攻防被藍營從高處推下　綠委提告4藍委殺人未遂、4藍委傷害罪

國會改革又二讀一條　范雲：簡直是羞辱全台灣民眾

「苗博雅完全沒有公信力了！」　他轟「2兆錢坑法案」全造謠

卓榮泰：槍砲彈藥是惡意挑釁　民主自由才是普世價值

歐盟反對「武力改變台海現狀」　外交部致謝：台灣會共同捍衛和平

獨／女警被指下海崩潰爆瘦！照片沒馬賽克...痛哭：要怎麼做人

勇士砸9.6億留控球之神？　兩大因素可能促成保羅到湖人聯手詹皇

港府提草案修改法例字眼　廢除「女皇陛下」、「總督」等表述

看到蟑螂別打！環境部教1招「治標又治本」：小強爬過當場死掉

美國防部：3士兵執行加薩人道援助任務受傷　1人傷重送院

日本熱賣行李箱淺藍新色超美！小宅族最愛懶骨頭沙發

院會衝突綠委開告8藍委！　洪孟楷駁斥：都是民進黨先動手

全台串連「我藐視國會」　台中火車站前500人冒雨聚集

藍白國會擴權鐵證＋1？　李正皓曝：被調查者請律師要「主席」同意

到日本訪友「該帶哪種台灣名產？」　大票人點名1物：現在最流行的

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

政治熱門新聞

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

快訊／遭綠委揮拳揍臉！　麥玉珍臉腫淚崩：他們真的太過分了

綠白互毆影片曝光！麥玉珍首擊未中怒踹　林淑芬右勾拳轟臉

直擊／綠白委激情互毆！藍營祭「看板海」反制綠布條　標語卡位戰一團

男女假冒記者闖立院　藍委門前放菊花被抓包

「我藐視國會」今舉辦　醫籲別衝動

空中視角釋出！國防部秀P-3C反潛機監控畫面　多艘共艦行跡全曝光

最新民調57.5％支持藐視國會罪　517衝突民眾同情民進黨　

曝韓國瑜辦公室墨寶　洪孟楷喊震撼：恰如此時此刻他心境

立院場外「正反方集結」！青島東路塞滿人　500名警力部署

財經網美：小草應站出來杯葛國會擴充

蔡正元酸包圍立院不攻：無三小路用

直擊／立院又爆口角！綠轟藍「霸佔國會」　藍怒：簽到也要插隊

民眾冒充多重身份闖立院！進立委辦公室發黃菊花　被抓包全程遮臉

更多熱門

相關新聞

立院場外「正反方集結」！青島東路塞滿人　500名警力佈署

立院場外「正反方集結」！青島東路塞滿人　500名警力佈署

立法院今（24）日續審國會改革法案，場外抗議人潮持續聚集，據主辦單位統計，目前已突破萬人。北市中正一分局局長張嘉煌說明，因為人數逐漸增加，目前增派警力達到500人，接下來會視現場人潮聚集情況增加警力；另外欲參與贊成方的群眾請由林森南路進入、反對方群眾請由中山南路進入會場。

「苗博雅完全沒有公信力了！」　他轟「2兆錢坑法案」全造謠

「苗博雅完全沒有公信力了！」　他轟「2兆錢坑法案」全造謠

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

柯建銘嗆「大聲點聽不見」　韓國瑜：那請你們黨團安靜一下

柯建銘嗆「大聲點聽不見」　韓國瑜：那請你們黨團安靜一下

柯建銘指韓國瑜是「最後長城」　「歷史罪人或共同院長在一念之間」

柯建銘指韓國瑜是「最後長城」　「歷史罪人或共同院長在一念之間」

關鍵字：

國會改革國民黨民進黨邱志偉郭國文邱鎮軍律師殺人未遂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

轉發台灣將回歸祖國　網讚1男星聰明

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

快訊／賀軍翔經紀人不知情：他正在拍戲

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

楊丞琳、陳妍希跟進！

單車正妹裙被絞死　當街上下全空！本尊現身

畢旅傳集體中邪！師：學生覺得是看到那些

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面