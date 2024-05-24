517院會攻防被藍營從高處推下　綠委提告4藍委殺人未遂、4藍委傷害罪

▲517立院攻防，邱志偉從主席台上被推落。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院17日因審議藍白國會改革法案，藍綠衝突不斷，多位立委掛彩，綠委沈伯洋、郭國文、邱志偉欲攻占主席台時，被藍委或拋或推從高處摔下，沈、邱兩人腦震盪、郭則是尾椎骨折，邱志偉、郭國文今（24日）召開記者會，向藍委謝龍介、邱鎮軍、廖偉翔與黃建豪提告殺人未遂、重傷；對洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡提告傷害罪。

對於當日攻防，邱志偉表示，5月17日為阻擋藍白立委聯手審查國會違憲擴權法案，透過杯葛、拖延等議事攻防手段，明明是行使正當的議事攻防，卻遭國民黨立委惡意攻擊。

邱志偉說明，當日他嘗試擠入議場，進入主席台。遭廖偉翔、邱鎮軍與黃建豪等惡意的將他從高處推落主席台，邱志偉說他雖然嘗試抓住主席台桌上，卻遭到謝龍介惡意將他從160多公分高的主席台拽落至地面，致使頭部後側正面著地。經過台大醫院急診確認後，頭部外傷腦震盪、頸部鈍挫傷。

邱志偉說，他認為謝龍介等人事後毫無悔意，竟大言不慚在5月20日三立新聞台之《前進新台灣》節目上表示，將人推落至主席台下「是剛好而已」，簡直是自證殺人沒事，所言天理難容，不能姑息這種暴力行為，特別是針對國會擴權法案，已足讓國人對立法院心生畏懼。

邱志偉強調，若還讓人認為國會容許殺人、重傷，無疑對台灣民主法治有重大損害，決定正式對謝龍介、邱鎮軍、廖偉翔與黃建豪提出殺人未遂、重傷告訴，呼籲國民黨約束藍委暴行，莫讓台灣民主蒙羞。

邱志偉委任律師張浩倫表示，一般有知識的人，應該知道從高處落下，且是頭部、頸部著地之方式墜落到地面，將可能造成癱瘓或是死亡的結果。而謝龍介兩次蓄意拉扯邱委員，而且最後是以頭朝下之方式拉下邱委員，再搭以廖偉翔、邱鎮軍與黃建豪等人在旁推落，其行為確實有可能構成重傷未遂或是殺人未遂的罪名。

張浩倫指出，謝龍介等人的行為，也超過憲法第73條與釋字第435解釋所保障之言論免責權範圍。希望檢調單位儘速啟動偵查程序，告訴民眾任何國會暴力行為都不容姑息。

郭國文表示，針對洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡等4位藍委刻意將自己推下高台，將委託律師提告傷害罪，517衝突事件中，洪孟楷等藍委不顧別人死活，用暴力將自己推下導致尾椎骨折，必須提告來約束暴力行為，除了國會擴權法案還沒處理完，未來還有更誇張的花東特別條例，可預計會有更多議事衝突，因此必須約束藍委的暴力行為，避免還有其他委員受害。

邱志偉、郭國文共同表示，為終結暴力、避免再有其他委員受害，他們將共同正式委託律師提告，也請國民黨早日誠心道歉，及早結束國會鬧劇。