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離婚協議「每日一抱+復婚條款」　法律男壓前妻上床獲輕判原因曝

▲▼ 哭泣,傷心,OL,悲傷,失戀。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

▲具法律背景男強壓前妻脫衣未遂獲判緩刑。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名具法律背景且曾從事法律業務的男子，與前妻離婚不到半年，竟趁對方返家整理物品時，情緒失控將人強壓在床，強脫衣物，企圖發生性行為，所幸在對方激烈反抗下未得逞。士林地院審理後，考量被告坦承犯行與前妻達成和解，依強制性交未遂罪判處1年徒刑，緩刑2年，期間付保護管束。

判決指出，阿強（化名）與前妻感情生變，起因於女方近年事業快速發展，雙方人生軌跡漸行漸遠，加上長期遠距未同居，感情逐漸淡化。儘管如此，阿強始終難以放下對妻子的情感，為了挽回婚姻關係，他送上金飾、請全家人至高級餐廳用餐、協助購車、支付醫藥費，甚至努力減重、改變外貌，還曾接受妻子在婚內另結新歡，只希望能換來回心轉意。

然而這段婚姻最終仍走向盡頭，雙方於2024年協議離婚。但離婚協議中，仍保留「每日一抱」與「若考取律師、表現優異可復婚」等條款，讓阿強誤以為舊情未斷，未來仍有轉圜空間。

案發於同年8月，當時前妻獨自返家整理物品，阿強以「協助」為由趕回現場。當他得知前妻另結新歡，且對方已被介紹給子女並稱為「新爸爸」，情緒瞬間潰堤。他趁前妻走上樓梯時從背後抱住，導致對方滑倒扭傷，隨即將人拖入房內壓制在床，強脫其衣物，以手指及下體磨蹭對方外陰部。儘管遭前妻以手機架反擊、自殘抗拒並大聲呼救，他仍未停手，最終因對方強烈抵抗未能得逞，事後前妻選擇報警提告。

庭訊時，阿強神情低落、坦承犯行，表示「只是想完成離婚協議中的每日一抱」，強調是出於想挽回家庭、讓孩子有完整家而做出過激行為，言語中不斷流露對這段婚姻的執著與不捨。

法院審理後認為，阿強並非出於單純性欲而犯案，而是基於情感失衡與挽回關係的錯誤動機。離婚協議中保留擁抱與復婚條款，加上離婚前2人仍曾合拍婚紗照與家庭寫真，案發2天前又突然得知妻子另結新歡並讓孩子叫對方「新爸爸」，導致其心理失衡，最終鑄成大錯。

此外，阿強成長於單親家庭，自學完成法律學業、半工半讀取得學歷，月收約5萬元，與3名未成年子女及年邁母親同住，生活壓力沉重。合議庭審酌其素行良好、無前科紀錄，犯後坦承犯行、撰寫悔過書並賠償10萬元，與前妻達成和解，對方亦具狀表達諒解並請求從寬處理，認為宣告刑罰已具警惕效果，予以緩刑，全案可上訴。

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