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國道一排學生淋雨走路肩　校方：溝通上誤會...國道警要開罰

▲國道三號北向大溪段昨天下午驚傳有卅餘名學生提著書包走路肩，引發網友質疑。（圖／翻攝自國道即時路況）

▲國道三號北向大溪段昨天下午驚傳有卅餘名學生提著書包走路肩，引發網友質疑。（圖／翻攝自國道即時路況）

記者沈繼昌／桃園報導

國道三號北上大溪路段昨（21）日下午驚傳桃園市某校校車疑似故障停靠路肩處，車上30餘名學生下車提著書包冒雨走在路肩往北行走，這一幕讓網友震驚，質疑在國道上怎麼能讓學生下車走路肩；國道六隊指出，經查該校車駕駛因車輛臨時故障，可能溝通上誤會，學生誤以為要下車往北走，將通知相關人員到案說明，並依道交條例第33條第3項規定製單告發，最高罰鍰6000元。

據指出，這所位於桃園市龍潭區的大專院校共有6千多位學生，每天通勤學生約有2千多人，校方委外某交通公司協助學生通勤，平日來往台北至新竹之間，昨天故障校車是通往桃園市蘆竹南崁地區，車上約30餘位學生。

▲國道三號北向大溪段昨天下午驚傳有卅餘名學生提著書包走路肩。（圖／翻攝自國道即時路況）

▲國道三號北向大溪段昨天下午驚傳有卅餘名學生提著書包走路肩。（圖／翻攝自國道即時路況）

據該交通公司黃姓業者透露，故障校車駕駛昨天下午自學校載運學生往蘆竹南崁地區，行經國道大溪交流道後突然熄火，駕駛將車輛停妥在路肩，因駕駛本身疾病問題進行氣切無法說話，臨時向公司透過LINE說明車輛故障，當時已向學生表示請學生到校車前方路肩安全處等待，等公司另派專車接送，但學生疑似誤會駕駛意思，下車後直接朝北前進，後來車輛重新發動後，趕緊將學生全部接回車上，下交流道後由另一輛接駁車接送至南崁地區，故障校車再回公司進行檢查。

黃姓業者強調，整起事件應該是駕駛與學生之間溝通不良之誤會，已向國道六隊長官說明清楚，這輛校車昨天載運學生前都沒有問題，但出現故障後已返回公司進行檢查，至於駕駛則因無法說話導致發生誤會，這部分會向學校說明。

▲國道三號北向大溪段昨天下午驚傳有卅餘名學生提著書包走路肩。（圖／翻攝自國道即時路況）

▲國道三號北向大溪段昨天下午驚傳有卅餘名學生提著書包走路肩。（圖／翻攝自國道即時路況）

國道六隊表示，該遊覽車是某學校校車，疑似故障後請學生下車換另一輛校車載送，學生已安全上車。

國道六隊指出，本案駕駛違規讓學生下車，依高速公路及快速公路交通管制規則第22條規定，汽車行駛高速公路及快速公路，不得在指定場所以外之路段裝卸貨物或上下乘客。校車駕駛已違反道交第33條規定，汽車行駛於高速公路、快速公路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則而有下列行為者，處汽車駕駛人新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。

▲國道三號北向大溪段昨天下午有卅餘名學生提著書包走路肩。（圖／翻攝自臉書《重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心》）

▲國道三號北向大溪段昨天下午有卅餘名學生提著書包走路肩。（圖／翻攝自臉書《重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心》）

教育部校安中心指出，這起事故應屬個案，原則上教育部不對個案發表意見，由校方妥善處置即可。

校方強調，這輛學生專車自學校出發，載運蘆竹南崁地區學生返家，該車自國三龍潭交流道北上，原本預計行經國三轉國二至國一南崁下交流道，在南崁地區讓學生下車，未料校車卻在國三北上57.9K處故障，當時駕駛通報水箱故障熄火，因駕駛最罹患疾病進行氣切無法說話，且擔心停靠路肩可能被後方車輛二次追撞，影響學生安全，所以請學生下車在前方安全處集結，未料可能在溝通上有誤會。

校方昨天已向學生家長致歉並說明原因，今天會找交通公司檢討，原則上校方與交通公司係以合約制，校方要求交通公司必須依照合約載送學生，安全是第一原則，校方要求交通公司日後不得再犯，否則將依規定處理。

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