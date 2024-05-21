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小表弟「挖哆啦A夢頭顱」開吃！他PO獵奇照釣出苦主：小孩已上癮

▲有網友分享一款獵奇冰品，引發關注。（圖／翻攝自Dcard，下同）

▲有網友分享一款獵奇冰品，引發關注。（圖／翻攝自Dcard，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台灣超商商品多元，不時也會出現一些「隱藏商品」。一名網友透露，他近日去親戚家時，目睹小表弟拔開一顆哆啦A夢的頭蓋骨「挖呀挖呀挖」，仔細一看才發現對方是在吃冰，不過獵奇畫面也讓他震驚許久，好奇詢問「不知道大家有沒有買過這個小七隱藏哆啦A夢冰？」掀起討論。

一名網友在Dcard發文分享，他近日去親戚家時，看到小表弟手拿一個藍色的小球，本以為是什麼新的水球冰，近看才發現是一顆哆啦A夢的頭，不料下秒小表弟竟直接拔開哆啦A夢的頭蓋骨開始「挖呀挖呀挖」，讓他頓時被眼前一幕驚呆，直呼「還好裡面的冰是蘇打口味，如果是西瓜或是草莓口味 ，那畫面應該會更好笑，不知道大家有沒有買過這個小七隱藏哆啦A夢冰？」

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▲有網友分享一款獵奇冰品，引發關注。（圖／翻攝自Dcard，下同）

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛笑稱「笑死，直接把頭扭開」、「好好笑，這樣小朋友不會怕嗎」、「哈哈哈這不太對吧」、「笑死，突然期待起西瓜口味的了」、「這造型真的笑，開腦手術練習」、「看了好想把他攪爛喔，體驗當人魔的快感」、「看起來好好笑喔，以前都沒看過」。

另外，也有家長感嘆，「受害者+1，家裡小孩已上癮，每天吵著要買，我老婆笑到不行」、「家裡的多啦A夢鐵粉已經買很多顆了，還要把空頭顱帶去學校，不知道是錢包會先受不了還是老師會先受不了」。

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