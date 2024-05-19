男加油站內突脫褲！當眾擼鳥、油槍插屁屁　「公然攪菊」嚇傻路人

▲義大利一名老伯在加油站公然自慰，引發熱議。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

義大利網路最近流出一段影片，顯示當地有一名老翁居然在光天化日下，公然在加油站內將油槍塞入臀部自慰，引發網友的震驚與熱議。

據《每日星報》報導，從這段片長12秒的現場影片可見，這名身著黑衣、頭戴亮橘色棒球帽的老人，不顧眾人目光，當眾在加油站內脫下褲子、露出生殖器，一面手淫，一面將油槍塞入肛門。

期間，老人也不斷四處張望，查看是否有人在看他，直到一旁的路人開始用手機攝影，並大聲斥責他「我的天啊，你在幹嘛！」，才緩緩將臀部的油槍取出，掛回機器上，並整理好自己的衣物離開。

報導稱，目前媒體還不清楚影片的拍攝地點，但由於加油站周圍的標誌都是義大利文，因此《每日星報》猜測這起事件可能發生在義大利。影片在X曝光後，在網上迅速走紅。

不少網友驚訝表示，「我到底看到了什麼？他怎麼敢在公共場所做這種事」、「天啊，我不敢相信這噁心的汽油會被灌入我的車裡」、「以後加油要戴手套了，好噁心啊」、「我真希望他不會點燃自己的屁屁」、「汽油如果不小心滲出來的話，他的腸道和肛門都會被燒傷的！」

Quora一位專家也指出，汽油灌腸是一個「極其痛苦」的過程，而且如果不及時進行醫療介入的話還有可能致命，因此媒體提醒人們，千萬不要輕易拿自己的身體開玩笑。