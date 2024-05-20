人妻半夜回家　驚見「老公交纏繼妹」不倫激戰！崩潰當場爆吐

▲ 梅根回家目睹老公和繼妹激戰，當場吐在門口。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名人妻和友人出遊，原先打算在外過夜，後來臨時決定回家，竟目睹老公和繼妹在沙發上激戰，令她當場崩潰，網友對此則紛紛勸離。

根據《鏡報》，29歲女網友梅根在Reddit發文分享，丈夫傑克和繼妹克萊兒一直都很親密，但上周末她和友人出門，原先打算在朋友家過夜，半夜突然身體不適，決定還是回家睡比較舒服，便叫了Uber返家，未料一進家門就目睹老公出軌現場。

梅根提到，丈夫因為不想一個人在家，曾跟她報備要和克萊兒去酒吧喝酒，沒想到回到家迎接她的卻是兩人在沙發上演限制級場面，令她飽受衝擊，再加上原先就身體不適，導致她當場吐在玄關地板上。

丈夫和繼妹辯稱是酒後「自然而然發生」，但梅根無法接受，一邊尖叫一邊要求兩人離開，丈夫卻不肯走，待不下去的梅根只好又逃到朋友家。

梅根對於丈夫和繼妹發生關係感到震驚，想提離婚卻又不知所措，「更令人難過的是，傑克和克萊兒從小就在彼此的生活中」，總是對外宣稱彼此就像有血緣關係的手足，令她感到混亂，還得苦惱是否該誠實告訴公婆他們分開的原因。

這則貼文引發網友關注，有人留言回應，「我猜這根本不是第一次，我很遺憾，但請不要猶豫，告訴別人妳為什麼想離婚，這樣他才不會有機會把妳說成壞人」；也有人認為，「妳需要讓他父母知道你們離婚的原因，在他把責任推到妳身上之前讓所有人都知道。他們一定在那之前就睡過了」。