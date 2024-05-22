遊義大利特別砸錢訂「無敵海景房」　女抵達飯店看到真相大傻眼

▲女子入住後發現海景真相。（圖／翻攝自TikTok／clarisamurgia）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷一名女子到義大利旅遊時，特別砸大錢訂了一間附有美麗海景的飯店房間，沒想到抵達後看到的景象卻讓她大傻眼，原來該房間根本看不到風景，所謂的海景竟然是一張大型海報。

女子穆吉亞(Clarisa Murgia)近來在TikTok分享旅遊時遇到的誇張經驗，影片獲得320多萬點閱。穆吉亞在影片中表示，「我租了一間有海景的房間，感覺受騙了，我這輩子從來沒有被這樣騙過」。

影片中可看到，穆吉亞入住的房間附有陽台，陽台外還能看到一大片海景，然而當她把鏡頭拉近，發現所謂的「海景」竟然是一張大型海報，陽台外面正對著別棟建築物的牆壁，完全看不到任何風景。

影片曝光後立即爆紅，許多網友留言，「哈哈哈，抱歉，這真的太搞笑了」、「我一瞬間也以為這是真的」、「這就是為什麼我訂房前會先查看地圖確認」，還有網友開玩笑表示，「嚴格來說，民宿的廣告沒有騙人，這真的是一間『海景房』」。