行車紀錄曝特斯拉「自動駕駛差點撞火車」　男嚇壞：半年發生2次

▲特斯拉差點撞上火車。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州男車主克雷格(Craig Doty II)抱怨，他使用特斯拉自動駕駛功能時，行車紀錄器拍到，當路前方鐵軌出現一輛火車正在通過時，所駕駛的特斯拉竟然沒有減速，差點以高速度直接撞上，幸好他及時手動阻止才躲過車禍。

克雷格近來將行車紀錄器畫面分享在社群平台X（原名推特）上，影片中可看到，當時他的特斯拉處於全自動輔助駕駛(FSD)模式，然而前方火車正在通過馬路時，特斯拉竟然完全沒有減速下來，最後他緊急手動干預，車子撞破平交道欄杆後，衝出路面。

Cameras are good enough for FSD - Elon Musk.



Unless you don't want to get hit by a train.



"I have owned my Tesla for less than a year, and within the last six months, it has twice attempted to drive directly into a passing train while in FSD mode. The most recent incident… pic.twitter.com/XAQccItBYw — Artem Russakovskii (@ArtemR) May 19, 2024

克雷格表示，「我擁有這輛特斯拉還不到1年，可是在過去半年內，它已經在FSD模式下2次試圖撞上火車，最近一次發生在2024年5月8日，我的行車紀錄器拍下了事發過程」。

克雷格表示，由於事件沒有讓他受到嚴重傷害，所以沒有律師願意受理他的案件，所以他把事件分享在特斯拉車主俱樂部的頁面上，希望有類似經驗的網友能夠幫忙分享相關訊息。目前特斯拉公司尚未對事件發表回應。