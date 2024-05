行車紀錄曝特斯拉「自動駕駛差點撞火車」　男嚇壞：半年發生2次

▲特斯拉差點撞上火車。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

美國俄亥俄州男車主克雷格(Craig Doty II)抱怨,他使用特斯拉自動駕駛功能時,行車紀錄器拍到,當路前方鐵軌出現一輛火車正在通過時,所駕駛的特斯拉竟然沒有減速,差點以高速度直接撞上,幸好他及時手動阻止才躲過車禍。

克雷格近來將行車紀錄器畫面分享在社群平台X(原名推特)上,影片中可看到,當時他的特斯拉處於全自動輔助駕駛(FSD)模式,然而前方火車正在通過馬路時,特斯拉竟然完全沒有減速下來,最後他緊急手動干預,車子撞破平交道欄杆後,衝出路面。

Cameras are good enough for FSD - Elon Musk.



Unless you don't want to get hit by a train.



"I have owned my Tesla for less than a year, and within the last six months, it has twice attempted to drive directly into a passing train while in FSD mode. The most recent incident… pic.twitter.com/XAQccItBYw