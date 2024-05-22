TikTok挑戰又出事！高中生冒險跳橋溺水　朋友為了救他也喪命





▲2名少年因為跳橋挑戰溺水身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅來納州2名青少年，16歲的萊恩(Rayan Alnasser)與15歲札卡利亞(Zakaria Chaar)進行網路跳橋挑戰，1人跳下橋後意外溺水，另外1人為了救他也跳下去，後來2人的屍體都於哈特韋爾湖(Lake Hartwell)中被發現。

這起不幸事件發生在18日晚上10時28分左右，就讀當地高中二年級的萊恩與札卡利亞，當晚在一群朋友的慫恿下，大家決定要挑戰從大橋上跳進哈特韋爾湖中。報案者表示，3名青少年跳橋後，1人被附近的划船者救起，另外2人失蹤。

警方立即在現場進行搜查，在連續2日的行動下，20日於4公尺深水下找到失蹤的萊恩與札卡利亞遺體，2人遺體的位置只相距2公尺。警方表示，其中1人跳下去後，朋友們立即發現他被強勁水流拖入水中，所以另外1人也跳下水中救人，結果也跟著溺水。

警官詹姆斯(Chuck James)認為，這起溺水事故與網路上流行的TikTok挑戰有關，「因為TikTok流行趨勢，鼓勵人們跳橋或是進行其他挑戰，這些挑戰本質上都是不安全的」。

校方也在臉書上發文向2名死者與家屬表達哀悼，「年輕生命的逝去是令人深刻的悲劇，不僅影響到他們的家人，也對他們的同學、老師、整個社區造成了影響」。身為足球隊員的2人，教練也悲痛發文，請求大家在這個困難的時刻一起為他們的家人祈福。