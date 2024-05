牙科手術感染！40歲女口腔劇痛就醫　「口中清出150隻蛆蟲」

▲醫生從女子口腔清出大量蛆蟲。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

祕魯一名40歲女子因為嚴重牙痛前往就醫,沒想到醫生檢查後,發現她口腔中有大量蛆蟲,原來她以前接受不良的牙科手術後,在嘴裡留下壞死組織,導致感染口腔蠅蛆病(Oral myiasis),最後一共清出150隻蛆蟲。

祕魯社會健康保險局(EsSalud)報告,這名40歲女患者因為口腔不適,前往秘魯卡亞俄(Callao)當地醫院EsSalud Alberto Sabogal Sologuren Hospital就醫,醫生診斷發現她感染口腔蠅蛆病,14日緊急進行手術。

