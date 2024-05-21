牙科手術感染！40歲女口腔劇痛就醫　「口中清出150隻蛆蟲」

▲醫生從女子口腔清出大量蛆蟲。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

祕魯一名40歲女子因為嚴重牙痛前往就醫，沒想到醫生檢查後，發現她口腔中有大量蛆蟲，原來她以前接受不良的牙科手術後，在嘴裡留下壞死組織，導致感染口腔蠅蛆病(Oral myiasis)，最後一共清出150隻蛆蟲。

祕魯社會健康保險局(EsSalud)報告，這名40歲女患者因為口腔不適，前往秘魯卡亞俄(Callao)當地醫院EsSalud Alberto Sabogal Sologuren Hospital就醫，醫生診斷發現她感染口腔蠅蛆病，14日緊急進行手術。

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醫生帕雷德斯(Renzo Paredes)在報告中表示，患者所感染的口腔蠅蛆病，是寄生疾病的一種，雙翅目蠅幼蟲透過身體傷口或壞死組織寄生在人體內，較常發生在衛生狀況不佳的地區，嚴重可能因為細菌感染身亡。

帕雷德斯表示，由於口腔蠅蛆病，一共從女子口中取出150隻蟲，他和醫療團隊設法清除所有蛆蟲與壞死組織後，將傷口縫合，患者手術後已經出院，十分感謝醫療人員的幫助。