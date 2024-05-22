華航7／14首航西雅送限定禮　「1條件」抽不限航點機票

▲華航7月14日起開航台北-西雅圖航線，每周五班直飛。（圖／中華航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中華航空台北-西雅圖航線7月14日首航班機，將以空中巴士A350-900執飛，即起至6月10日購買台灣出發航線機票最高可享82折，優惠價2萬2092元起，搭乘首航班機加碼贈送限定專屬禮品，活動期間於網站登錄，有機會一人獨得6張全球不限航點來回機票。

華航指出，台北-西雅圖每周5班，7月14日首航班機旅客準備限定好禮，包括「旅行斜背袋」及「旅行頸枕」，以西雅圖太空針塔及華航航點特色景點為設計元素；具紀念收藏價值的「首航銘版飛機模型」、「動物旅人行李綁帶」等，結合文創、環保、公益特色。

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▲華航7月14日台北-西雅圖首航班機，準備限定好禮，包括旅行斜背袋、旅行頸枕。（圖／華航提供）

華航線上旅展祭出精選航點82折起優惠，島嶼度假首選的馬尼拉、宿霧、新加坡不到6000元（未稅）；首爾6068元起（未稅）、福岡7708元起（未稅）；布里斯本2萬元有找；直飛歐洲黃金6大航點，羅馬只要2萬7405 元起（未稅），省去中停轉機的時間。

華航表示，凡於活動期間，旅客購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並登錄活動，就可抽「全球不限航點來回機票」，更有機會1人獨得6張全球不限航點來回機票；還有「西雅圖首航機票」、「日本大九州福岡、熊本、鹿兒島三大航點任選機票」、「台北福華大飯店尊爵行政套房」等好禮。

▲阿聯酋航空推出超值限時優惠，一張杜拜來回機票免費暢遊杜拜景點。（圖／阿聯酋航空提供）

長榮航空線上旅展也開跑，即日起至6月6日晚間11時59分，購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起，其中台北-西雅圖來回最低2萬8571元。

阿聯酋航空也推出限時優惠，即起至6月11日，購買旅遊期間5 月25 日至8 月31 日往返杜拜的來回機票，可暢遊杜拜The View At The Palm 觀景台、AYA 宇宙（AYA Universe）、杜拜樂園及度假村、杜拜瘋狂河道水上樂園，享受杜拜夏季逍遙之旅。

▲阿聯酋航空推出超值限時優惠，一張杜拜來回機票免費暢遊杜拜景點。（圖／阿聯酋航空提供）