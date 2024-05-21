　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

報復iPhone被偷！16歲男「放火燒房燒錯人」　無辜一家五口慘死

報復iPhone被偷！16歲男「放火燒房燒錯人」　無辜一家五口慘死。（圖／翻攝自Denver District Attorney）

▲男子放火燒死5人。（圖／翻攝自Denver District Attorney）

記者李振慧／綜合報導

美國丹佛男子凱文(Kevin Bui)16歲時因為iPhone被竊盜，為了進行報復的他，使用「尋找我的 iPhone」軟體追蹤到一戶錯誤的民宅後，竟然放火燒毀房子，導致房內無辜的一家五口慘被燒死，將面臨最高60年刑期。

20歲男子凱文被控2020年8月5日晚間縱火燒毀丹佛一棟民宅，民宅內當時一家八口正在睡覺，其中3人醒來後及時從2樓窗戶逃脫，其餘5人全數身亡。死者為男屋主迪奧爾(Djibril Diol)，23歲妻子阿賈(Adja)、2歲女兒、25歲親戚哈桑(Hassan Diol)與哈桑的6個月大女兒全數葬身火海。

法庭資料顯示，凱文自從iPhone被偷後，便和2名朋友，16歲少年西摩(Gavin Seymour)與14歲少年希伯特(Dillon Siebert)長期策畫報復行動，後來利用「尋找我的 iPhone」軟體追蹤失竊手機時，鎖定到錯誤的住宅，3人當晚將汽油淋在民宅各處後點火。

3名少年2021年1月落網後，被控謀殺罪、謀殺未遂、入室竊盜等多項重罪。希伯特2023年2月認罪後，被判處10年刑期，西摩今年3月坦承二級謀殺罪，被判入獄40年，凱文17日也與丹佛地方檢察官達成認罪協議，同意以最高60年刑期換取地方檢察官撤銷60多項罪名指控，最終判決將於7月2日宣判。

ET快訊
20歲兇手菜刀攻擊！遭民眾奪刀　不死心拔水果刀狂砍
中捷男狂砍人「一群乘客火速壓制」　PTT看呆：台中人超英勇
快訊／20歲兇手曝光！神情痛苦上擔架　白色球鞋染血
「3刀男」中捷砍人！女乘客驚悚：往脖子刺　她被血噴滿身
還原事發經過！3刀男中捷砍人　乘客尖叫驚逃
快訊／傷勢曝光！27歲男「臉15cm撕裂傷」　17歲少年胸肩
中捷爆隨機砍人　巧合？鄭捷殺人案今滿10周年
快訊／中捷現場有「3把刀」！　1菜刀、2水果刀
LIVE／中捷車廂爆砍人3傷！ 驚悚畫面曝光　清純女警傳兼職
快訊／大批警力趕抵現場！　中捷緊急疏散乘客
快訊／台中捷運濺血「3人傷勢曝」！　緊急送醫
快訊／恐怖畫面曝！中捷男發狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止
快訊／台中捷運車廂砍人！　有民眾受傷　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

變態男長期性侵13歲少女　「10歲男童救姊」被扔下30公尺高懸崖

寵物犬急診送醫「手術取出小三丁字褲」　女主人意外發現丈夫外遇

「不爽又懷孕」女怒砍男友生殖器丟垃圾桶　全裸屍倒斃染血床上

酒後「真心話大冒險」太嗨　女發現20年閨蜜單身趴和老公外遇

受虐犬報恩！女主人粗心忘記關門　返家發現牠貼心守衛家門40分鐘

客機半空起火「右機翼噴出大火」　緊急迫降179名乘客奇蹟倖存

陸客喝醉「泰國飯店縱火」！砸碎電視、窗戶　損失超過13萬

川普老了嗎？演講到一半「當機30秒」發呆搖頭　民主黨譏像米奇

報復iPhone被偷！16歲男「放火燒房燒錯人」　無辜一家五口慘死

英3萬人輸血染上愛滋C肝　史上最大「血污染醜聞」首相蘇納克道歉

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

陸客喝醉「泰國飯店縱火」！砸碎電視、窗戶　損失超過13萬

川普老了嗎？演講到一半「當機30秒」發呆搖頭　民主黨譏像米奇

報復iPhone被偷！16歲男「放火燒房燒錯人」　無辜一家五口慘死

英3萬人輸血染上愛滋C肝　史上最大「血污染醜聞」首相蘇納克道歉

拿槍耍帥直播「誤按扳機」！　少年大唱rap下秒子彈轟頭亡

國際刑事法院申請逮捕令　對以哈領袖影響一次看

交易額逾32億！23歲台男「創暗網販毒」紐約落網　至少判無期徒刑

酒駕翻車全身血！　她癱坐路邊「忙揪閨蜜自拍」被罵爆

變態男長期性侵13歲少女　「10歲男童救姊」被扔下30公尺高懸崖

快訊／南韓新兵訓練「手榴彈爆炸」！　菜鳥兵慘遭炸死

蕭美琴超懂穿「4套正裝」挺台灣設計　地圖絲巾、梅花胸針含義全揭秘

酸沈伯洋演過頭！王鴻薇：腦震盪竟用紗布包頭　「演戲要做全套」

高雄熱門景點驚見「世界第3毒」僧帽水母　2歲女童螫傷送醫

中捷20歲嫌亮菜刀攻擊！遭民眾奪刀制服　不死心拔水果刀狂砍釀3傷

快訊／立院外湧3千抗議群眾　架大螢幕看國會直播「藍綠兩樣情」

骨架2公尺高「神秘海怪」被捕獲！專家鑑定也搖頭：難判定是何物

嘉市警吉祥物大白熊　攜手中油寶寶反詐騙宣導

aespa林口秒殺！主辦喜宣布「一次加開2場」　搶票時間曝光

沈伯洋重摔引討論！台大急診醫PO文澄清「未做MRI」　院長也留言

志村健投胎？邊境牧羊犬擁「明星臉」　600萬人朝聖喊：殿下

國際熱門新聞

「老公交纏繼妹」不倫激戰　人妻當場爆吐

即／伊朗總統墜機亡　官媒首公布事故原因

女怒砍男友生殖器丟垃圾桶　全裸屍倒斃床上

即／韓陸軍「手榴彈爆炸」！菜鳥兵被炸死

北韓女子「站一排」慘被男人隨便帶回家

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

女染愛滋照樣接客！2年大戰211男

ICC發布逮捕令　以色列總理、哈瑪斯領導人涉戰爭罪

德國蟑螂其實是東南亞裔！　研究揭靠人類「擴散全球」

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

賴清德520就職　韓媒：面對巨大對立之牆

未婚夫「婚禮當天去世」　3年後小三PO文曬愛

那指等「輝達財報」開獎創新高　道瓊反跌

納坦雅胡被發布逮捕令　拜登抨擊無法接受

更多熱門

相關新聞

交易額逾32億！台男「暗網販毒」紐約落網

交易額逾32億！台男「暗網販毒」紐約落網

23歲台男林睿庠因涉嫌在暗網經營一個名為「匿名市場」的毒品交易平台，允許來自全球的用戶匿名買賣毒品，而在5月18日於紐約甘迺迪機場被捕。目前，曼哈頓聯邦法院已開始審理這宗全球交易總額超過1億美元（約新台幣32億元）的非法毒品交易案，而林睿庠的罪名一旦成立，將面臨至少無期徒刑的刑罰。

iPhone內建救命「醫療卡」！眾人讚：要設定

iPhone內建救命「醫療卡」！眾人讚：要設定

H5N1禽流感病毒突變　具「空氣傳播」能力

H5N1禽流感病毒突變　具「空氣傳播」能力

美國務院呼籲北京克制　勿挑釁威嚇台灣

美國務院呼籲北京克制　勿挑釁威嚇台灣

伊朗直升機墜毀求援　美國因後勤問題回絕

伊朗直升機墜毀求援　美國因後勤問題回絕

關鍵字：

手機iPhone火災丹佛Kevin BuiDjibril Diol北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

女警半套店兼差　新竹縣警局回應了

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

紅牌女警校園宣導甜美長相曝　下海做半套惹「麻煩」

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

殺人未遂犯最新行蹤！現身基隆超商偷2瓶飲料

私密處好癢「一驗是糖尿病」！6大徵兆她示警了

丹妮婊姐520首公開「黑人老公帥照」！現役空軍身材超勇猛

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

白家綺「腰內三層肉溢出」被拍！

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

更多

最夯影音

更多

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面