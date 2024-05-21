報復iPhone被偷！16歲男「放火燒房燒錯人」　無辜一家五口慘死

▲男子放火燒死5人。（圖／翻攝自Denver District Attorney）

記者李振慧／綜合報導

美國丹佛男子凱文(Kevin Bui)16歲時因為iPhone被竊盜，為了進行報復的他，使用「尋找我的 iPhone」軟體追蹤到一戶錯誤的民宅後，竟然放火燒毀房子，導致房內無辜的一家五口慘被燒死，將面臨最高60年刑期。

20歲男子凱文被控2020年8月5日晚間縱火燒毀丹佛一棟民宅，民宅內當時一家八口正在睡覺，其中3人醒來後及時從2樓窗戶逃脫，其餘5人全數身亡。死者為男屋主迪奧爾(Djibril Diol)，23歲妻子阿賈(Adja)、2歲女兒、25歲親戚哈桑(Hassan Diol)與哈桑的6個月大女兒全數葬身火海。

法庭資料顯示，凱文自從iPhone被偷後，便和2名朋友，16歲少年西摩(Gavin Seymour)與14歲少年希伯特(Dillon Siebert)長期策畫報復行動，後來利用「尋找我的 iPhone」軟體追蹤失竊手機時，鎖定到錯誤的住宅，3人當晚將汽油淋在民宅各處後點火。

3名少年2021年1月落網後，被控謀殺罪、謀殺未遂、入室竊盜等多項重罪。希伯特2023年2月認罪後，被判處10年刑期，西摩今年3月坦承二級謀殺罪，被判入獄40年，凱文17日也與丹佛地方檢察官達成認罪協議，同意以最高60年刑期換取地方檢察官撤銷60多項罪名指控，最終判決將於7月2日宣判。