找蔡尚樺主持記者會「英文老師當臨演」　假券商騙19億...11人起訴

▲蔡尚樺(中)曾受邀主持記者會，意外與假澳洲券商吸金案主嫌許獻中(右)、林上紘(左)合照。（資料照／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

阿格斯虛擬貨幣交易所前經理許獻中，無意間發現公司簡稱與澳洲合法券商「ACDEX」相近，買下ACDEX股權後，對外招攬投資外匯，之後交給大華新瑞負責人林上紘架設Finedex富得世網站，發行豐盛等基金，並找不知情的金鐘獎主持人蔡尚樺舉行記者會當號召，在台3年吸金高達19.4億元，台北地檢署調查後，依違反《銀行法》等罪起訴11人。

蔡尚樺年初遭爆捲入吸金案後，曾發出聲明澄清「本人從未代言涉嫌詐騙的投資網站findex.win」，聲明指出，「僅於2020年受邀擔任過單次記者會主持人，事後從無瓜葛和任何合作及買賣交易，無端捲入風波實屬無奈」，並強調長期遭到詐騙集團冒用身分，「希望司法檢調能協助無辜投資人討回公道，強烈譴責非法吸金！儘速受法律制裁！」

根據檢警追查，許獻中原本負責香港成立的阿格斯交易所的行銷與財務管理，因偶然發現，阿格斯交易所的英文簡稱，與已經取得澳洲證券投資委員會(ASIC)核發牌照的「Acdex Pty Limited」類似，雖然這間澳洲公司只獲准在澳洲從事證投業務，許獻中仍在2019年收購澳洲ACDEX股權，並對外自稱是合法券商。

同年間，大華新瑞公司負責人林上紘架設「Finedex富得世(findex.win)」網站，再向許獻中買下阿格斯交易所、澳洲Acdex股權，對外招攬投資「雙倉對沖外匯息差交易」，除大華新瑞財務長張其元等人自己舉辦「豐盛基金」說明會，宣稱年報酬率14%，2年閉鎖期後可保本返還本金，還找來境外公司「豐盛環球資本有限公司」推銷私募基金等金融產品。

▲專案小組查扣不少精品名牌包與現金。（資料照／調查局提供）

為了增加可信度，吸金集團還在2020年間，找蔡尚樺主持「澳洲Acdex券商亞太營運總部成立記者會」，製造聲勢，另外找外籍英文老師「杜山姆」假冒澳洲Acdex券商代表，舉辦投資說明會，估計2020年1月1日到2023年12月31日為止，吸金達美金6381萬餘元，折合台幣19.4億元。

案經70多名受害人因無法如願領息回本提告，專案小組追查發現，林上紘等人吸金後的部分不法所得，以善款名義捐助給林自己的勝慈基金會後，再由林上紘領出用來繳納個人信貸、房貸及信用卡費，甚至購買名牌包。

北檢檢察官林俊言指揮刑事局與調查局偵辦後，認為全案涉及違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《期貨交易法》、《刑法》詐欺等多項罪嫌，依法將林上紘、許獻中等11人提起公訴，另案通緝同案被告吳震烽、劉先才2人，至於蔡尚樺與杜山姆經調查後，被認定不知情也未參與犯罪。