前夫和男友都因老鼠藥1死1重傷　台女涉殺人未遂罪遭2度搜索

▲澳洲來台交換學生肖雷疑因誤食老鼠藥一度命危，經急救後已返家休養，台籍同居女友涉殺人未遂遭偵辦。（資料照／翻攝IG:alexshorey99）

記者劉昌松／台北報導

去年澳洲台來交換學生肖雷因中毒被送醫急救，一度傳出命危，經檢警介入調查，發現肖雷的楊姓同居女友在家中擺放老鼠藥，經調查後依殺人未遂罪嫌偵辦中，今年初，楊女的英國籍前夫胞弟來台報案，稱哥哥失聯多時，警方懷疑楊女涉案，報請台北地檢署檢察官在5月間，第2度指揮搜索楊女住處，但楊女因病住院中，目前暫以他字案限制出境出海。

肖雷（Alex Shorey）2022年到淡江大學當交換學生，2023年4月初在台誤食老鼠藥（超級華法林）住進北醫加護病房，當時楊姓同居女友連日陪伴照護後，肖雷病情好轉，肖雷的父母來台安排醫療專機返回澳洲，並公開懷疑兒子是因為享用台灣小吃誤食老鼠藥，但北醫發布聲明指出，根據病人自述，與小吃無關。

北檢當時主動剪報分案，在肖雷父母離台前進行約詢，並在5月4日搜索楊姓女子住所，並查扣相關證物，4日晚間以被告身分訊問楊女，楊女當時透露，因為喪夫心情不好，原本買了老鼠藥加在飲料內要自己食用，卻被肖雷誤呵。

因為楊女查無結婚紀錄，檢警認為楊女對案情有所保留，將楊女列殺人未遂案被告後，祭出限制出境出海，沒想到2024年初，有名自稱是楊女前夫胞弟的英國籍男子來台，指出哥哥已經失聯1年多，檢警追查發現，原來楊女真的有過英國籍前夫，但已在2023年初死亡。

由於時機巧合，且楊女前夫在醫院身亡前的病症也疑似中毒，台北地檢署3月間接獲通報後，立刻再分他字案，並在5月初指揮台北市警中山分局，再次前往楊女家展開搜索，當時預計拘提楊女，但楊女因病住院至今未到案，檢警持續釐清楊女前夫死亡與同居男友中毒間的關係。