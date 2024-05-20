酒後「真心話大冒險」太嗨　女發現20年閨蜜單身趴和老公外遇

▲女聚會意外發現閨蜜和老公外遇。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名人妻近來和一群女性好友聚會，酒後好奇大家曾發生過性關係的人數時，意外發現友情長達20年的要好閨蜜，竟然在單身派對中和她丈夫發生過性關係，讓她非常傷心想要離婚，投稿到節目上詢問主持人意見。

這名人妻近來向當地節目Everybody Has A Secret投稿，她向主持人表示，上周她參加女性聚會時，意外發現多年好友和她新婚18個月的丈夫發生過性關係，而在好友坦承前，她完全不覺得自己和丈夫的感情有任何問題。

女子表示，她和麥迪(Maddie)是長達20年的好友，近來聚會上大家酒後玩真心話大冒險時，麥迪坦承自己曾和19個人發生過性關係，然而她很確定對方之前的人數是18個，所以她忍不住糾正對方，沒想到對方突然哭了出來。

女子表示，麥迪在她進一步詢問下坦承，在單身派對上曾與她的丈夫發生過性關係，她氣得打了對方一巴掌後便離開聚會，後來好友不斷希望能夠獲得她的原諒，但她都拒絕接聽電話，而丈夫現在剛好人在海外出差，她計畫之後要和丈夫離婚，想要詢問主持人意見。

誇張故事也讓主持人們感到震驚，2人都同意女子應該要勇敢離開這段婚姻，並且不值得修復友情。影片也獲得上百網友留言支持女子離婚，還有網友建議女子應該趁老公在國外時偷偷搬家，讓外遇男付出慘痛代價。