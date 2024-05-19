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會說日文「吃燒肉比較便宜」　他怒：坑殺觀光客！網卻點頭可接受

▲初魚鮨／初魚鐵板燒插旗宏匯廣場。（圖／記者黃士原攝）

▲日本越來越多餐廳實施「雙重價格」。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

隨著日幣大幅貶值，全球各地旅客衝日本觀光旅遊。然而，近來卻有不少遊客踢爆，在日本當地消費時，常遇到餐廳或飯店針對外國觀光客提供較高的價格，就有網友指出，日本新聞報導，因為接待外國客需要花更多時間，且溝通上較為困難，因此設定更高的價格。

原PO在Dcard發文，「日本開始出現外國人雙重價格的餐廳」，貼出社群平台X的日本新聞報導，日本出現雙重價格，「理由是文化差異」，因為需要花更多的時間精力接待，且外國客常常只選擇食用特定部位，導致食材浪費，因此，對外國人設定了更高的價格。

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X貼文中的影片，店家是寫著「住在日本」就算日本人價格，不過因為檢查麻煩，只要會說日文就是日本價。底下網友則留言，「這樣做很好，早該這麼做了」、「夏威夷等外國也是這樣子」、「現在日幣貶值當然要讓他們多花錢賺一筆」、「富士山等觀光地的門票也該比照辦理」、「反正我是日本人，不爽不要來」。

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣人喜歡到日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

原PO則認為，如果店家有先寫出規定，觀光客可自行選擇要不要消費，如果沒有主動告知，感覺不太合理，「雖然被說服一半但還是有些不太平衡，沒有遇過這樣的店家，但以後要去玩要更張大眼睛了，能說日文就不要說中文，不知道大家覺得如何呢？」

對此，網友認為，如果有先說就可以，「我的想法很簡單，他們可以這樣做，我可以選擇不吃」、「其中最主要問題是因為日幣貶值，日本現在有很多外國人湧入導致觀光公害，日本服務業本來就長期缺工，剛好遇到這波旅遊潮，當地的日本人也都受影響」、「如果有事先告知的話就沒差，但不事先告知，甚至吃完可能都不知道有這件事的話，那就是愛嫌又想坑錢，噁心的嘴臉」、「有先告知就ok，沒告知的話就是坑殺觀光客垃圾店」。

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