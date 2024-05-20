澳交換生吃到老鼠藥險死！女友「前夫也中毒」　檢扣骨灰調查中

▲肖雷誤食老鼠藥一度命危，搭醫療專機返回澳洲治療。（資料圖／記者沈繼昌翻攝）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

澳洲昆士蘭24歲大學生肖雷（Alex Shorey）2022年到淡江大學當交換生，2023年卻因誤食老鼠藥險些喪命。檢警進一步調查發現，肖雷的楊姓同居女友涉有重嫌，朝殺人未遂方向偵辦中，事後發現楊女的前夫於2023年初死亡，死前也疑似老鼠藥中毒，檢方查扣其前夫的骨灰，要進行化驗。

回顧整起事發經過，肖雷2023年4月初在台因不明原因誤食老鼠藥（超級華法林），陷入器官衰竭、呼吸困難、意識不清及貧血等情況一度命危，家人懷疑是吃到受汙染的街頭小吃，但北醫附醫同年4月29日發布聲明指出，病患已轉入普通病房、意識穩定，自述應與街頭小吃無關。

而肖雷的家屬透過募資平台開設專案，希望用醫療專機把肖雷載回澳洲。消息曝光後引發關注，家屬3天內就收到約424萬元台幣的善款，2023年5月3日順利將人載回澳洲進行進一步治療。

▲肖雷返回澳洲後在IG發文報平安。（圖／翻攝自IG／alexshorey99）

北檢當時主動剪報分案，認為肖雷的45歲楊姓同居女友相當可疑，楊女在應訊過程中說詞反覆，一下稱與肖雷只是好友關係，一下又說2人有過多次親密行為，否認下藥是為了讓肖雷留在台灣，還強調肖雷根本不是她的菜。

楊女在檢方訊問時稱，與丈夫在國外結婚，因2023年初丈夫逝世，她心裡難過才打算喝老鼠藥輕生，她喝了一瓶老鼠藥之後，其他的放入葡萄果汁內，肖雷誤以為飲料是給他喝的，才會不小心喝下，而因為自己喝了藥沒事，看到肖雷誤喝才沒想太多，沒想到肖雷會中毒送醫。

楊女應訊過程中數度情緒失控，檢方花了10多個小時才完成筆錄，但因供詞情節離譜，檢方將她列殺人未遂案被告，並限制出境、出海。

沒想到2024年初，一名自稱楊女前夫胞弟的英國籍男子來台，表示哥哥已經失聯一年多。檢警進一步調查發現，楊女真的有一名英國籍前夫，前夫已於2023年初死亡，且疑似是中毒身亡，與肖雷狀況類似，火速立他字案，並再次前往楊女家搜索。

因楊女因病住院，檢方尚未成功將人拘提到案，但查獲前夫骨灰，並調閱前夫就醫化驗資料，要進一步調查釐清楊女前夫死亡與同居男友中毒間的關係。