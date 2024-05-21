屏東女投資虛擬貨幣「內線交易限現金」　潮州警阻詐20萬

▲潮州警分局潮州警分局中山路所副所長郭家豪、警員李旻昌成功阻詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮蔡姓女子加入投資群組，組內老師po高額獲利對帳單吸引她想投資虛擬貨幣，對方宣稱必須以現金交付，讓她信以為真，到銀行提領20萬元欲投資，潮州警分局員警獲報舉各種詐騙投資案例提醒，讓她如夢初醒成功阻詐。

潮州警分局潮州警分局中山路所副所長郭家豪、警員李旻昌日前獲報，26歲的蔡姓女子到銀行要提領20萬元現金，說要跟網友投資交虛擬貨幣。行員察覺有異，通知警方到場。

警方到場詢問她對網友投資等相關資訊，一問三不知，過程還不相信自己被騙。蔡女表示，自己加入投資群組，理財老師每天會在聊天室裡，po出高額對帳單吸引民眾投資，對方為了躲避查緝，還宣稱這是內線交易，所以只能拿現金面交幣商，完成投資，於是到銀行提領該筆現金。

郭、李兩員拿出詐騙集團先前各種不同投資手法向她說明，不論員警怎麼勸，她就是不懂，直到員警拿出先前民眾投資虛擬貨幣被騙的案例時，突破盲點時，她才決然大悟，成功阻詐。

潮州分局長林明波呼籲民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。