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台北情侶出遊霧台山區刁車　里港警1小時助脫困

▲霧台分駐所所長蘇文進、警員陳志雄以巡邏車協助沈男車輛脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲霧台分駐所所長蘇文進、警員陳志雄以巡邏車協助沈男車輛脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台北市沈姓男子駕駛自小客車載女友到屏東縣霧台旅遊，因路況不熟，車輛卡在山區小徑動彈不得，里港警分局員警獲報出動花了1個多小時排除，讓他們很感激，繼續下一個行程。

▲霧台分駐所所長蘇文進、警員陳志雄以巡邏車協助沈男車輛脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲霧台分駐所所長蘇文進、警員陳志雄以巡邏車協助沈男車輛脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

30多歲的沈姓男子20日上午，駕駛自小客車載女友南下霧台旅遊，車輛卻卡在霧台鄉霧武路段的小徑，求助里港警分局；轄區的霧台分駐所所長蘇文進、警員陳志雄前往救援，以巡邏車動力拉動車輛協助脫困。

霧台分駐所所長蘇文進表示，沈男開車至霧台鄉霧武路段時，因好奇而駛入小徑約二公里，因越來越荒涼，心情也越來越緊張。當該對情侶決定返回時，卻因山路陡峭且車輛本身非四輪傳動，卡在小徑動彈不得，他及陳志雄前往救援，以巡邏車牽引繩索拉動車輛，另一人指揮引導，耗時約1小時，終於協助該對情侶脫困。

里港分局分局長温基興肯定蘇、陳二員不畏辛勞，積極協助民眾脫困並適時給予關懷，表現殊值嘉許。警方呼籲，民眾進入山區應避免行走鄉間小徑，減少事故發生機率，若發現路況有異時應即刻回頭，以免發生迷途受困情況；倘若遇交通狀況無法即時排除也可以撥打110請求協助，警方將儘速派員到場協助。

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