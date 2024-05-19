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日本2警發現男屍　突遭熊攻擊重傷

▲由於食物來源稀少，庫頁島頻頻發生「熊入村」事件。圖為一隻隱身在林中的俄羅斯棕熊。(圖／達志影像／美聯社)

▲棕熊示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本秋田縣鹿角市一處山林，昨天發生兩名警察遭熊襲重傷。兩名員警當時正在搜索失聯兩名男女，就在發現一具男性遺體後遇熊襲。鹿角市政府已緊急擴大管制入山範圍。

日本放送協會（NHK）報導，至於失聯的女性在今天上午自行下山時，已受到警察保護。

這起熊「襲警」事件發生在昨天下午1時左右，20多歲及40多歲男性員警稍早接獲通報有男性倒臥秋田縣鹿角市十和田大湯地區一處山林中，在前往當地搜索時遭遇熊襲。兩名員警的頭手等處受到重傷。

事發現場位於十和田湖南側，是一處鄰近青森縣交界處的山林。當地從15日起傳出有64歲男性失聯，18日又傳出68歲女性也因為入山採山菜失聯，警消人員從18日中午起展開搜索。

雖然兩名遇熊襲的員警在搜索時發現一具男性遺體，但目前還無法確認是否就是失聯的64歲男性。

受到這次事件的影響，秋田縣政府昨天晚間跟警方等單位舉行緊急應變會議。根據縣府報告，鹿角市政府已擴大管制入山範圍，包括這次熊襲警的山林在內，禁止一般民眾進入。

秋田縣知事佐竹敬久表示，由於還有從其他縣來的入山者，必須呼籲大家注意，將跟中央政府商議盡速提出對策。

2016年5月到6月間，在鹿角市十和田大湯山林採竹筍的民眾接連遭遇熊襲，當時共造成4名60多歲到70多歲長者不幸死亡。鹿角市政府之後到了每年這個時候，都會管制民眾進入這處山林，並設置禁止入山告示看板。

不過，這次兩名員警遇熊襲處離2016年4人死亡的山林有約8公里之遠，並不在當局管制入山的區域內。因此，鹿角市政府從昨天起緊急擴大管制範圍，不讓一般民眾隨意入山。

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