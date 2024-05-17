退休女老師險遭「假網路暖男」詐11萬　員警與行員聯手戳破騙術

▲退休女老師險遭網路詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣池上鄉農會職員於16日12時40分許，去電池上分駐所稱「民眾疑似遭詐騙欲匯款，請警察到場協助了解」，該所警員劉秉忠及實習訓練生狄君菱獲報後，隨即趕往農會。張女(37年次)於臉書被自稱於葉門行醫的陌生男子主動加好友，之後還加LINE，每日噓寒問暖、甜言蜜語，張女被愛情泡泡沖昏頭，欲匯款新臺幣11萬3524元，協助他從葉門匯款回臺。所幸職員感覺有異通報警察，在眾人苦苦相勸及提出數個遭騙案例後，張女這才恍然大悟，一再感謝警察及職員。

池上張姓退休女老師只是在某一臉書文章上點讚，居然被一位自稱在葉門行醫的老醫師加她為臉書好友，經過每日的噓寒問暖及甜言蜜語的攻勢，兩人升級加為LINE好友。

該男子自稱於葉門行醫多年，因不適應他鄉生活，年邁想回臺灣居住，受限葉門當地法律規定，無法將財產轉回臺灣，但可透過快遞業者協助運送金錢返臺。由於臺灣沒有親友可協助收取包裹，故遊說張女代收。張女起初懷疑有詐不願幫忙，但禁不起對方死纏爛打，再加上悲情牌，張女憐憫之心油然而生，同意幫忙接收郵件，惟須代墊快遞費用。

因此，張女於16日12時40分許，前往池上農會欲匯款新臺幣11萬3524元至指定陌生郵局帳號，職員關懷詢問得知上情後察覺有異，又想到警察宣講防詐騙時有提到是類手法，故立即通報警察到場協助了解。員警到場經張女同意查看LINE內容，確定係典型「假交友真詐騙」手法。於是向張女說明，這位暖男及匯款人均為假帳號，爾後仍可能假藉各種身分、話術誘使被害人上當，當下立即協助封鎖帳號，並與警察建立聯絡人電話，俾利隨時來電詢問，避免遭詐。

關山警察分局表示，網路結交朋友要謹慎，遇有陌生訊息或來電請勿理會，說到關鍵字「錢」或是匯款，那就肯定是詐騙。請民眾遵循「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，並請立即撥打110或165反詐騙專線諮詢，因為「多一分求證、少一分損失」。