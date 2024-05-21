英19歲少女海島度假「遭灌醉多人性侵」　惡狼拍攝斷片逞慾過程

▲國外年輕女子到地中海享受海島度假，結果遭到3名男子集體性侵。（示意圖，圖中人物與本文無關／記者彭懷玉攝）

記者張寧倢／編譯

一名英國19歲少女近日前往地中海上的西班牙馬略卡島觀光，結果在島上東南岸的度假小鎮S 'Illot遭到集體性侵。施暴者是一名酒吧員工和他的2名同夥，而且這3名嫌犯還用手機錄下了整個性侵過程。

根據鏡報報導，起初報導稱，一名酒吧經理在街頭灌醉這名年輕女子，然後在2名朋友的旁觀下對她進行性侵犯，女子事後在另一名女性的幫助下返回酒店並報警，警方迅速逮捕了主嫌，並開始追查其他2名嫌犯。但事後調查發現主嫌不是經理，而是服務生。

後續報導曝光了更多細節，3名男性嫌犯被指控在酒吧後方儲藏室進行「多人性侵犯」，輪流對這名被嚴重灌醉的英國女遊客性侵。據稱，受害人直到前往法院確認警方陳詞時，才完全了解到當時發生了什麼事，以及有多少名男子侵犯了她。但她提到，她確實曾懷疑不只一名男子對她進行了性侵，但無法想起更多細節。

報導指出，這3名男子出庭後遭到羈押。據報導，調查人員已從嫌犯的手機中獲得了「證明有罪」的影片，包含當時所發生的事情。一名法院官員也證實了這點，且其中2名嫌犯是阿根廷人，第3名是哥倫比亞人。