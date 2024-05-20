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IS瞄準西方旅遊團攻擊！　阿富汗觀光巴士遭槍擊6死7傷

▲▼一名塔利班士兵在阿富汗巴米揚省（Bamyan）一尊具有1500年歷史的巴米揚大佛遺址前站崗。（資料照／路透）

▲塔利班士兵在阿富汗巴米揚省（Bamyan）一尊具有1500年歷史的巴米揚大佛遺址前站崗。（資料照／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

阿富汗中部巴米揚省（Bamyan）當地17日發生西方旅遊團巴士遭槍擊的事件，造成3名外國人與3名阿富汗人，共6人死亡，另有7人受傷。西班牙外交部稱，其中有3名西班牙觀光客身亡，至少一名西班牙人受傷。被聯合國列為恐怖組織的伊斯蘭國（IS）於19日聲稱對此事負責。

據新阿拉伯人報報導，襲擊的目標群體由來自不同國家的13名旅行者組成，其中包含6名西班牙公民。美聯社則報導，阿富汗塔利班內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qaniee）表示，襲擊事件還造成7人受傷，現場逮捕了7名嫌犯。當地塔利班官員匿名表示，其中4名受傷的外國人分別來自西班牙、挪威、澳洲和拉脫維亞。

伊斯蘭國宣稱，他們的武裝分子攻擊了一輛載有遊客和導遊的巴士，「這次襲擊是應伊斯蘭國領導人的指示，即攻擊歐盟公民，無論他們身在何處。」卡尼補充，所有傷者都被轉移到首都喀布爾接受治療，目前情況穩定。

另據路透社報導，巴米揚省為聯合國教科文組織所認定的世界遺產「巴米揚大佛」（Buddhas of Bamiyan）的所在地，這兩座佛像在塔利班2001年的前一次統治期間被炸毀。

塔利班自2021年重新接管阿富汗以來，承諾恢復安全，並鼓勵目前仍為數不多但逐漸增加的海外遊客重返阿富汗觀光，並開始出售參觀巴米揚大佛的門票。美聯社稱，2021年共有691名外國遊客到訪阿富汗，2022年和2023年分別成長到2300人與超過7000人。

報導指出，此次槍擊是自西方國家部隊撤出阿富汗之後，針對外國公民最嚴重的一次攻擊事件。此前，伊斯蘭國也曾宣稱對2022年在喀布爾一家中國籍商人經常駐足的飯店襲擊案負責，當時曾導致多名中國公民受傷。
 

►►►3西班牙遊客遇害！阿富汗中部槍擊「11人死傷」　塔利班逮捕4人

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