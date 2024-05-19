驚人巨大「藍色流星」7秒高速劃上空！葡萄牙黑夜瞬間變白天

▲巨大藍色流星7秒高速劃過夜空。（圖／翻攝自X／UHN PLUS）



記者許力方／綜合報導

葡萄牙、西班牙當地時間19日凌晨出現罕見一幕，一顆「藍色流星」劃過夜空，發出的刺眼亮光瞬間照亮黑夜，許多民眾都目擊到天降巨大光球，曝光的行車紀錄器更清楚捕捉到，流星高速閃過空中7秒的珍貴畫面。葡媒報導，當局證實有收到相關「物體墜落」報告，但無法確定是否有流星撞擊地面。

行車紀錄畫面顯示，19日凌晨0時許，一片黑寂的夜空中，突然有一顆流星從高空快速墜落，7秒內迅速爆出刺眼亮光，如藍色光球一般，劃過夜空數百公里，所到之處夜空都被照成霓虹藍色，目擊駕駛也不禁驚呼連連。當地不少民眾都看到這景象，紛紛將影片上傳網路，有天文愛好者稱，像這樣照亮黑夜的流星造訪地球，相當罕見。

☄️Un #meteorito ilumina de azul el cielo de Cádiz en la noche del sábado.

La bola de luz fue captada por las cámaras que @Aguas_de_Cadiz tiene en la plaza de Sevilla. #meteoro pic.twitter.com/5HDulNFOkl — Onda Cádiz (@OndaCadizTV) May 19, 2024

外媒報導，歐洲太空總署（ESA）表示，這顆流星疑似是一顆彗星的一部分，斷裂後並穿過地球大氣層，在約35英里（約56公里）高空處，且基本上不可能有流星的任何碎片掉落地球。據了解，這顆藍色流星以驚人的1700英里（約2735公里）時速劃過葡萄牙上空，有天文學家認為，這顆流星的直徑可能約8至12英吋。

葡萄牙當地媒體Publico報導，當局確實有收到有一顆不明物體從天而降的報告，但目前尚無法找到可能墜落地點，也無法確認是否有流星撞擊地表。維塞烏（Viseu）當地消防隊也有在當天凌晨2時許趕赴現場，但都沒有發現任何墜落痕跡。

事實上，台北天文館指出，彗星是真正的天體，與地球相同，會環繞太陽運行，只有在接近太陽時，才會因太陽的光與熱而使彗星表面的揮發物質蒸發，形成彗髮與彗尾。流星則是太空中的小石頭或塵埃，因地球重力而往地面落下的過程中，與地球大氣發生碰撞摩擦而燃燒的「現象」。不過，流星雨大都與彗星有關。因彗星的物質蒸發後，會在其軌道上留下一些氣體塵埃；當地球經過彗星軌道附近時，這些彗星在其軌道上留下的殘骸團塊，受地球重力影響，短時間內、大量掉落到地球大氣層內，因而形成流星雨。

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Un meteorito iluminó el cielo nocturno sobre Portugal. pic.twitter.com/osYYbzukyR — UHN PLUS (@UHN_Plus) May 19, 2024