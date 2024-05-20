　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿根廷總統諷西班牙總理妻貪腐　馬德里怒召回大使

▲阿根廷總統米雷伊再度口出狂言。（圖／路透）

▲阿根廷總統米雷伊再度口出狂言。（圖／路透）

文／中央社

到訪西班牙的阿根廷總統米雷伊今天在馬德里一場活動中沒有點名暗指西班牙總理桑傑士的妻子「貪腐」。西班牙外交部長阿爾巴雷斯宣布召回駐阿根廷大使。

法新社報導，阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）說：「一名現任總統於訪問西班牙期間侮辱西班牙和西班牙總理，這令人無法接受。此舉打破所有外交慣例和國家之間共存的最基本規則。」

他在電視播出的談話中說：「米雷伊（Javier Milei）的行為已經把西班牙和阿根廷關係帶到最近史上最糟一刻。因為這個原因，我剛剛已經將我們駐布宜諾斯艾利斯大使無限期召回國內進行磋商。」

▲西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）與夫人戈梅茲（Begona Gomez）。（圖／路透）

▲西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）與夫人戈梅茲（Begona Gomez）。（圖／路透）

西班牙同時要求米雷伊公開道歉。阿爾巴雷斯警告，否則馬德里將會「採取我們認為合適的所有措施，捍衛我們主權和尊嚴」。

西班牙極端民族主義派政黨民聲黨（Vox）今天稍早舉辦全球極右翼領導人會議，出席活動的米雷伊說桑傑士（Pedro Sanchez）夫人葛梅茲（Begona Gomez）是一名「貪腐的婦人」。

雖然沒有點名兩人，米雷伊暗指桑傑士上個月因為葛梅茲所受攻擊而經歷一段考慮是否辭職的冷靜期，使得所指為何呼之欲出。

米雷伊說：「全球菁英無法理解這對於實施社會主義思想的毀滅性可能有多大…比如說，你們甚至還有那位貪腐的婦人，被搞髒了，還得花5天時間去思考此事。」

葛梅茲遭西班牙法院展開貪汙調查後，桑傑士4月24日表示，「需要停下來思考」辭職的可能性，並說他將於同月29日宣布決定，在那之前則暫停公務行程。

路透社報導，自稱「無政府資本主義者」的米雷伊此行打破外交儀節，拒絕會見西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）和桑傑士，寧願出席民聲黨集會，跟該黨領導人阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）同台宣傳自己的書。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在X平台發文表示，「攻擊政治領袖家族成員的作法在我們文化中無容身之地」。

ET快訊
快訊／殺人未遂受監護處分人脫逃！緊急發布查緝
驚人巨大「藍色流星」7秒高速劃上空！葡萄牙黑夜瞬間變白天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿根廷總統諷西班牙總理妻貪腐　馬德里怒召回大使

伊朗總統墜機前影像曝！　革命衛隊接獲「座機訊號」趕赴搜救

伊朗總統直升機傳墜毀　最高領袖：國務不會中斷

伊朗總統直升機墜毀生死不明　電視停播常態節目

斯洛伐克總理遇刺4天「已無生命危險」！副總理：情況仍嚴峻

驚人巨大「藍色流星」7秒高速劃上空！葡萄牙黑夜瞬間變白天

快訊／伊朗總統直升機「重落地」生死不明！20支救援隊緊急出動

馬斯克頭痛了！特斯拉賣不掉　租「廢棄購物中心」停車場塞庫存

男加油站內突脫褲！當眾擼鳥、油槍插屁屁　「公然攪菊」嚇傻路人

戰況激烈！俄控：烏軍出動60架無人機　朝克里米亞發射ATACMS飛彈

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

為閃違停車！高雄17歲女騎士快車道超車　遭聯結車輾斃

阿根廷總統諷西班牙總理妻貪腐　馬德里怒召回大使

伊朗總統墜機前影像曝！　革命衛隊接獲「座機訊號」趕赴搜救

伊朗總統直升機傳墜毀　最高領袖：國務不會中斷

伊朗總統直升機墜毀生死不明　電視停播常態節目

斯洛伐克總理遇刺4天「已無生命危險」！副總理：情況仍嚴峻

驚人巨大「藍色流星」7秒高速劃上空！葡萄牙黑夜瞬間變白天

快訊／伊朗總統直升機「重落地」生死不明！20支救援隊緊急出動

馬斯克頭痛了！特斯拉賣不掉　租「廢棄購物中心」停車場塞庫存

男加油站內突脫褲！當眾擼鳥、油槍插屁屁　「公然攪菊」嚇傻路人

戰況激烈！俄控：烏軍出動60架無人機　朝克里米亞發射ATACMS飛彈

台中女中畢旅爆「領隊性騷全車」！　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

今起「全台下5天」入夜加大　雨最多時間曝

阿根廷總統諷西班牙總理妻貪腐　馬德里怒召回大使

台最佳紀錄！楊勇緯柔道世錦賽奪銀　搶下奧運頭號種子

伊朗總統墜機前影像曝！　革命衛隊接獲「座機訊號」趕赴搜救

520演說兩岸論述受矚　李政宏盼新政府「盡快與陸方協商」

伊朗總統直升機傳墜毀　最高領袖：國務不會中斷

新的四年將開啟！台商期待「恢復」往來　已有赴台交流計畫

快訊／04:35台南楠西區規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

「存不了錢」都有的特徵！　前銀行員眼中3壞習慣會變月光族

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

國際熱門新聞

巨大藍色流星7秒劃過葡萄牙、西班牙

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

裸體渡假村！勃起還狂炫　秒被轟出去

即／伊朗總統直升機重落地！生死不明

伊朗總統生死不明　電視停播常態節目

愛犬上錯機「關8小時沒水喝」！飼主見屍體崩潰

男加油站內擼鳥！油槍插屁屁「公然攪菊」

極地冷空氣席捲智利　5月提早入冬

日3歲女童被丟洗衣機「放水翻滾」！

斯洛伐克總理遇刺脫險！副總理更新近況

56歲爸娶27歲嫩妻！女兒見後媽比她小傻眼

珍奶風靡美國　茶飲專家：台灣應以發明珍奶自豪

巨根頂天！倫敦公園驚現6公尺陰莖紀念碑

安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍慘死

更多熱門

相關新聞

伊朗總統墜機前影像曝！　革命衛隊接獲「座機訊號」趕赴搜救

伊朗總統墜機前影像曝！　革命衛隊接獲「座機訊號」趕赴搜救

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機，出席伊朗與亞塞拜然邊界的2座水壩啟用儀式，卻在回程遭遇事故採取重落地方式迫降，目前生死不明，中東多國與歐盟也表明願意協尋，根據伊朗最新消息指出，軍方已經掌握到直升機和手機發出的訊號，正在前往該地。萊希失事前搭飛機的影像曝光，在社群網站上流傳，畫面中看起來並無異樣。

伊朗總統直升機傳墜毀　最高領袖：國務不會中斷

伊朗總統直升機傳墜毀　最高領袖：國務不會中斷

斯洛伐克總理遇刺脫險！副總理更新近況

斯洛伐克總理遇刺脫險！副總理更新近況

巨大藍色流星7秒劃過葡萄牙、西班牙

巨大藍色流星7秒劃過葡萄牙、西班牙

翁達瑞點出蔡英文「六大優點」　讚絕無僅有的政治人物

翁達瑞點出蔡英文「六大優點」　讚絕無僅有的政治人物

關鍵字：

阿根廷總統西班牙總理Jose Manuel AlbaresBegona GomezJavier Milei

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

Beyond黃家駒墓碑被毀！15歲網紅遭起底猥褻行為

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

巨大藍色流星7秒劃過葡萄牙、西班牙

女高職生幫友慶生　騎車閃違停慘遭輾斃

妹子大哭「男友安慰卻硬了」！打分手砲還愛不愛？

45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡！

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

台積電人夫玩手遊出軌女網友　同居小三下場慘了

aespa Giselle上節目「只穿一塊布」韓網看傻

裸體渡假村！勃起還狂炫　秒被轟出去

即／伊朗總統直升機重落地！生死不明

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面