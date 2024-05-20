呂金鎧遭控30年前性侵殺害女大生　最高法院撤銷再審發回更裁

▲最高法院將呂金鎧再審案撤銷發回更裁。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

麵包師傅呂金鎧被控於1993年底涉嫌性侵殺害女大學生，2006年遭判20年定讞。「冤獄平反協會」為呂金鎧聲請再審，高等法院去年底裁准再審，但案經檢方抗告，最高法院認為全案仍有疑義，撤銷准許再審的裁定，發回高院更裁。

本案發生於1993年12月間，范姓女大學生為了應徵家教前往台北縣中和市某公寓面談，但慘遭性侵殺害。案發後檢警單位逮捕當時借住在此地的男子陳錫卿，陳男供稱當時租屋在此處的呂金鎧也是共犯，呂金鎧遭捕後，在警局寫下自白書，並與陳男進行現場模擬，2人均遭起訴。

一審法院審理時，因現場採集到男性體液，經過調查局比對後，認定與呂金鎧的體液符合，因此一審法院認定呂金鎧有罪，判處死刑。但呂金鎧一路喊冤，高等法院到了於2006年更六審時，呂金鎧改判有期徒刑20年。呂金鎧放棄上訴而定讞。

但陳男上訴，獲撤銷發回更七審，更七審法院補送二人DNA檢體，經刑事局比對，該處檢體與陳男相符，排除呂金鎧。案件多次撤銷發回，一直到更十一審又認定陳、呂為共犯，判陳死刑，最高法院2009年間駁回上訴而定讞。前檢察總長江惠民曾為呂金鎧提出非常上訴，但遭駁回。至於「冤獄平反協會」持續為本案提出救援，終於在去年底獲得高院裁准，重啟再審。

不過檢方提出抗告，最高法院審理後，認為陳男曾經指認呂金鎧按壓被害人，另外即便DNA檢體沒有呂金鎧的部分，但呂金鎧在本案中是否仍成立共犯，頗有疑義。因此最高法院將全案撤銷，發回高等法院更為裁定。