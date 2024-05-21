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變態男長期性侵13歲少女　「10歲男童救姊」被扔下30公尺高懸崖

▲桃園市陳姓男子雇用女性外傭幫忙，卻趁機性侵長達1年，女外傭離境前控告陳男平均每週性侵高達4次之多。（圖／達志／示意圖）

▲男子被控長期性侵少女，還將少女的弟弟扔下懸崖。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國54歲男子斯托克斯(Anthony Stocks)被控長期性侵一名13歲少女，少女的10歲弟弟知道後試圖阻止，竟遭他從100英尺（約30公尺）高懸崖扔下，被控性侵、企圖謀殺與虐童等多項重罪。

居住在戈林(Goring )的54歲男斯托克斯近來在牛津法庭接受審判，法庭資料指出，他從2020年開始強迫一名13歲少女和他發生性關係，還一直告訴對方總有一天要結婚，讓少女十分害怕。

受害少女後來將事情告訴10歲弟弟，男童開始試圖干預斯托克斯的行為，引發斯托克斯不滿、多次嘗試要殺死10歲男童。檢察官指出，斯托克斯2022年9月24日將男童帶到布萊頓(Brighton)並把人丟下懸崖，前幾周也曾試圖在欽諾(Chinnor)一處礦石場將男童推下懸崖。

目擊者表示，他們看到「一團東西」從懸崖上被扔下來，接著便聽到慘叫聲，立即幫忙報案，男童被緊急空運至倫敦當地醫院，檢查發現頭部和手臂多處骨折、左肩變形、脾臟和腎臟撕裂。被控多項重罪的斯托克斯，目前對於所有罪名皆不認罪，案件審判仍在進行中。

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