變態男長期性侵13歲少女　「10歲男童救姊」被扔下30公尺高懸崖

▲男子被控長期性侵少女,還將少女的弟弟扔下懸崖。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國54歲男子斯托克斯(Anthony Stocks)被控長期性侵一名13歲少女,少女的10歲弟弟知道後試圖阻止,竟遭他從100英尺(約30公尺)高懸崖扔下,被控性侵、企圖謀殺與虐童等多項重罪。

居住在戈林(Goring )的54歲男斯托克斯近來在牛津法庭接受審判,法庭資料指出,他從2020年開始強迫一名13歲少女和他發生性關係,還一直告訴對方總有一天要結婚,讓少女十分害怕。

Man, 54, 'threw boy, 10, over a 100ft cliff' after the youngster tried to 'stop him from raping his sister', court hears https://t.co/jNQXEVmSlw pic.twitter.com/TShIImufk6