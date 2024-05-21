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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉世芳上任後首露面！視察立院維安　指示加派女警保護女立委

▲▼內政部部長劉世芳視察外圍警力部署狀況。（圖／記者黃國霖攝）

▲內政部部長劉世芳視察外圍警力部署狀況。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院會今21日將第二度針對「國會改革」法案上演表決大戰，由於上週五表決時議場內爆發激烈衝突，場外也有學生、民間團體聚集，今更是直接搶下青島東路的路權，預備要集結抗議國民黨、民眾黨鴨霸通過法案。新上任的內政部長劉世芳、剛履新的警政署長張榮興，首次公開露面的場合，就是到立院周邊視察維安整備狀況。

劉世芳在視察時與幕僚、警政署同仁討論現場狀況，提到有請保六要調派人力保護立委的安全，並請警政單位要與立委做好溝通，「有的立委會排斥，有新的立委有的不知道，會覺得警察來幹嘛的」。

劉世芳提到， 院內的抗爭沒問題，現在是外面是不是有人情緒很激動會去跟立委有肢體衝突，因此要加派警力。劉說，場外也要分配一下，有些沒有正式申請的，政治立場比較偏，要區隔開來。

隨後劉世芳說，不管是院區內部的保六總隊或是台北市警局、或警政署，對這2天立法院內院外的抗爭的情況，確保立委進出的安全，還有確保來陳抗的團體不管什麼政治立場，確保他們安全、沒有任何治安騷擾的狀況，謝謝警力很早就部署。

至於是否有增派警力？劉世芳說，是根據上禮拜五的狀況，我們認為保六要能加派女警來保護女性立委，因為要處理一下性別平等的狀況，院外也會有這樣的處理方式。

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