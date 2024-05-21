架「繩索座椅」封主席台通道！　藍委備護具、手套「不怕打」

▲國民黨及民眾黨佔領主席台，用繩索座椅將大門封死並防窺。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院17日審議國會改革案時，爆發朝野大戰，今（21日）院會將續審，凌晨六時藍白就再次集結在議場門口，七點開門時又再度爆激烈推擠，但之後藍白委成功佔領主席台。國民黨立委們皆身著護具、帶手套全副武裝，據了解，這是昨日傍晚國民黨團於福華飯店舉行黨團大會時，總召傅崐萁特別發送的。

國民黨立委占領主席台後，馬上搬椅子，擋住主席台後方的兩個出入通道，避免又被民進黨立委攻破。藍綠雙方在主席台前僵持約10分鐘後，綠委就退場，藍委則在主席台上吃起早餐。

▲國民黨立委一早七點佔領主席台。（圖／記者林敬旻攝）

立法院上周五就因為國會改革方案，現場衝突不斷，造成多名立委受傷，包括綠委郭國文打黃國昌臉事件，再來就是陳菁徽、鍾佳濱的抱摔事故和沈伯洋從主席台摔下去的意外，讓議會新聞鬧上國外新聞版面，今為了改革方案，藍綠黨團認為勢必又會上演攻防戰。

上週遭民進黨立委鍾佳濱拋摔的國民黨女委陳菁徽，今日身穿全身護具帶傷現身，她表示膝蓋大破皮，已成為傷兵，不過她透露，這次隨身攜帶了密錄器，以便記錄綠委的誇張行徑。對於今天是否會再度發生肢體衝突，國民黨立委林沛祥也說，「今天一定會打。」