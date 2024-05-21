快訊／綠委綁白布條「反黑箱反擴權」　怒轟：民主已死國會沈淪

記者呂晏慈／台北報導

立法院會今（21日）將第二度針對「國會改革」系列法案上演表決大戰，國民黨與民眾黨立委已搶佔先機守護主席台，51位民進黨立委則於8點半舉行記者會，頭上綁著「民主已死」白頭巾，並手舉「反黑箱反擴權」白布條。黨團幹事長吳思瑤痛批，立法院長韓國瑜上任不到3個月，就讓民主倒退30年；黨團總召柯建銘也喊話韓國瑜重新召開協商，轟藍白兩黨導致國會香港化，國家正在生死存亡關鍵。

▲民進黨立委頭綁白布條，高呼口號「反擴權、反黑箱、要審查、要協商」。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

民進黨立委今天上午8點左右，拉開「反黑箱反擴權」、「民主已死」的巨型白布條，從黨團會議室大門口魚貫步出，眾立委頭綁白色布條表達抗議，並繞行至議場前廣場舉行記者會。上周在立法院攻防中受傷、擔任司法及法制委員會召委的民進黨立委鍾佳濱，也在議場前寫書法，以「反擴權反黑箱要審查要協商」等文字明志。

柯建銘批評，此時此刻，台灣的民主堡壘立法院議場已經成為「中國人大」、「香港立法局」，藍白兩黨聯手沒收民主，導致國會香港化，而下一步就是台灣的香港化。他表示，今日香港，就是明日台灣，國家正在生死存亡的關鍵時刻，呼籲韓國瑜，「你一句話可以改變所有一切」，盼韓重新召集協商。

柯建銘表示，昨天總統賴清德剛上任，以「民主繁榮」為主軸發表就職演說，回顧民主發展歷程，過去數十年多少台灣人犧牲奉獻、妻離子散，才成功爭取國會改選，讓台灣成為傲視世界的民主國家，然而，此時此刻民主倒退，已經走上不可逆之路。

柯建銘細數，民進黨成立30餘年以來，在國會表決縱使沒有贏，手依然在表決時舉得非常直。他強調，「我們輸了表決，但我們一定要贏得論述、贏得民心」。

柯建銘說，他要向藍白「賣台集團」提出歷史的3大拷問：第一，民進黨謙卑要求程序正義，好好協商，有這麼困難嗎？第二，藍白在急什麼？為什麼無論如何一定要在賴清德上任時實踐「賣台行為」？是中國國家主席習近平交代的嗎？第三，藍白立委這麼辛苦當選，進入立法院，為的是什麼？為的是站在國家對立面、破壞民主嗎？

吳思瑤表示，上周五外界看到國會大退步，過去數十年沒有出現的程序不正義，但立法院長韓國瑜上任不到3個月，就讓民主倒退30年，國民黨與民眾黨立委公然「黑箱喬條文」，還說這是最高機密。

吳思瑤說，民進黨團所提國會改革法案無法在委員會併案審查，更沒有任何一條條文被逐條討論，召委吳宗憲主持協商時，60幾條條文只進行4條，後因民眾黨團總召黃國昌離席，吳便宣布散會。

吳思瑤更痛批，韓國瑜也拒絕協商做逐條討論，就要讓法案在立法院會強行碾壓，在立法院會還使用過去數十年未曾出現的「舉手表決」，不理會民進黨團提出的清點人數要求，多次發生在場人數與清點人數不同的程序瑕疵，「一路做票做到底」。她說，民進黨團將會以具體行動，向全國民眾彰顯捍衛程序正義的決心。



