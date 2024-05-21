揭立院「國會改革」審查2黑箱　綠委舉牌籲韓國瑜：退回重審

▲民進黨立委要求立法院長韓國瑜將國會改革法案退回重審。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會今（21日）繼續處理國會改革法案，國民黨與民眾黨立委拂曉出擊，搶佔先機守護主席台，民進黨立委則手舉「反黑箱要協商」、「退回重審」的手舉牌，要求立法院長韓國瑜重新召集協商。雙方不到9點就爆發「口號大戰」吵成一團。民進黨立委吳沛憶撰寫長文揭露2點程序不正義，首先是藍白所提再修正動議的版本「從沒討論過」，而是上周五院會表決違反程序，呼籲應退回委員會重審，充分討論、合法審查。

吳沛憶表示，史上最粗暴的國會擴權，2天就要草率通過，「沒有討論不是民主，違反程序不是民主」，民眾黨團總召黃國昌已承認今天要審的法案版本，是5月17日當天才放到立委們的桌上，也就是5月17日當天才提出，「沒討論、違反程序，2天就要通過法案，不能繼續表決」。

吳沛憶指出，首先，5月17日藍白版擴權案從沒討論過，今天要審查的版本，在之前的公聽會、委員會、協商3個立法院討論審查法案會議「從來沒有逐條討論過」。

吳沛憶續指，其次，5月17日法案審查違反程序，藍白強推不記名表決，還出現計票錯誤，例如出席107人卻投出110票，韓國瑜拒重新計票，此外，表決前，提案者藍白沒有依程序發言提案說明，民進黨要求逐條討論，每一條皆登記51人發言，藍白以多數決暴力只許民進黨2人發言。

吳沛憶表示，「我們的訴求很簡單，退回委員會重審，充分討論、合法審查。今天如果通過，是開了中華民國國會的惡例，未來任何法律只要多數黨要強推，隨時都可不經討論，跳過程序，當天提出當天表決通過」；國會是台灣民主最高民意機關，國會沒民主，台灣即將香港化，民進黨團絕對不會退讓。